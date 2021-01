La respuesta desde Mendoza a la solicitada kirchnerista por Amado Boudou

Unos 500 dirigentes de esa provincia firmaron una carta en la que sostuvieron que “en la Argentina no hay presos políticos” y pidieron que el ex vicepresidente “cumpla su condena como cualquier delincuente”

Luego de que un sector del kirchnerismo publicara una solicitada para exigir la libertad del ex vicepresidente Amado Boudou, condenado por causas de corrupción, unos 500 mendocinos, entre dirigentes políticos y personalidades destacadas, firmaron otra carta en la que sostuvieron que “en la Argentina no hay presos políticos” y reclamaron que el ex funcionario “cumpla su condena como cualquier delincuente.

Al texto, que fue difundido en las redes sociales el viernes por la noche, suscribieron el ex gobernador de esa provincia y actual presidente de la Unión Cívica Radial (UCR), Alfredo Cornejo, pero también legisladores, empresarios y figuras del espectáculo.

Bajo el título “Cárcel para Boudou”, los firmantes se manifestaron en contra de ”los pedidos de amnistía o indulto” para el también ex ministro de Economía, que hicieron días atrás varios referentes del oficialismo.

“En la Argentina no hay ‘presos políticos’. Hay políticos presos y entre ellos se encuentra Amado Boudou, delincuente imputado, procesado, juzgado y condenado en todas las instancias judiciales, contando en todas ellas con el derecho a la defensa de acuerdo con lo establecido en la legislación penal vigente”, comenzaron diciendo los dirigentes.

En la carta resaltaron que la Justicia “no persigue a personas por sus pertenencias políticas” y aseguraron que “no hay ninguna guerra” entre espacios partidarios, sino un “combate contra el delito, tal cual le ordena a nuestro Poder Judicial la Constitución Nacional”.

“Creer que los medios de comunicación formatean la opinión pública es menospreciar al pueblo argentino que vio cómo Boudou y sus secuaces se enriquecían a costa de los dineros públicos”, agregaron.

Además, quienes suscribieron a este texto dieron como ejemplo los casos de los ex intendentes mendocinos Luis Lobos, de Guaymallén, y Sergio Salgado, de Santa Rosa, quienes “están condenados por delincuentes” y “sin que nadie los trate de ‘perseguidos políticos’ ni les firme solicitadas a su favor”.

“No estamos acostumbrados a que se idolatre a delincuentes y no queremos que gocen de ningún privilegio: que cumplan su pena en un penal y no en una mansión. La reclamada libertad de Boudou pondría en riesgo la convivencia entre argentinos”, señalaron.

En este sentido, remarcaron que si se interpretaran “las leyes de acuerdo con la filiación política del reo y no de acuerdo con los hechos y las tipificaciones vigentes, la culpabilidad o inocencia de un acusado sería intrascendente”.

Para los firmantes, “solamente a través de la recuperación plena de la legalidad y el fin de las presiones extralegales profusamente puestas en práctica mediante solicitadas y movilizaciones por los socios políticos del ex ministro de Economía y de la ex presidenta Cristina Kirchner”, es como puede garantizarse “el estado de Derecho”.

En esta parte, defendieron el fallo del juez Daniel Obligado, quien recientemente decidió revocar la prisión domiciliaria del condenado ex funcionario: “Lo que está ocurriendo ahora con Amado Boudou es la forma final lograda por una Justicia que se ha apartado del análisis político para centrarse en el análisis penal”, opinaron al respecto.

Por último, destacaron que “la democracia está a buen resguardo mientras los corruptos que roban al pueblo en su nombre estén debidamente juzgados, condenados, inhabilitados y en un calabozo”, pero advirtieron que estará “en peligro” cuando esas mismas personas “ocupen puestos de poder”.

“La lucha contra la justicia politizada para favorecer a una facción o perjudicar a otra es un compromiso de honor de quienes queremos una Argentina democrática, libre y justa, con leyes legítimas e interpretadas con absoluta autonomía respecto de los poderes políticos”, cerraron.

Además de Cornejo, también adhirieron a la carta el actual vicegobernador de Mendoza Mario Abed, el diputado del PRO Omar De Marchi, el empresario Rodolfo Vargas Arizu, el folclorista Pocho Sosa, la coreógrafa Jovita Kemelmajer y el militante del Mendo Exit (una corriente provincial separatista) Hugo Laricchia, entre otros.

