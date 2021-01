PRO volvió a criticar al Gobierno de Formosa: ¿qué expusieron al respecto?

Las detenciones de dos concejalas en la provincia de Formosa fue uno de los principales temas de la agenda política de la semana. En este sentido, la oposición al oficialismo fue la encargada en salir a repudiar el accionar de la gestión dirigida por Gildo Insfrán, a quien cuestionaron duramente mediante diversas formas. Desde posteos en redes sociales hasta la presentación de una medida cautelar fueron expuestas por diversos sectores, como el caso del PRO, quien volvió a criticar a dicho gobierno a través de Twitter.

«Hace meses que se están violando los derechos humanos de los formoseños, y el Gobierno nacional sigue haciendo oídos sordos», expusieron desde la cuenta oficial del bloque junto con un video que demuestra un represivo accionar. «Desde el inicio de la pandemia, hasta noviembre del año pasado, más de 8.500 formoseños estuvieron varados sin poder regresar a su provincia», abundaron.

Además, desde el bloque opositor al Gobierno nacional, y también provincial en este caso, dieron a conocer las falencias de los centros de aislamiento. «Los centros de aislamiento no cumplen con las condiciones mínimas de higiene, retienen a personas que no presentan síntomas y no realizan un aislamiento entre pacientes contagiados y los que podrían no estarlo, poniendo en riesgo su salud y facilitando la propagación del virus», manifestaron.

«Celeste Ruiz Díaz y Gabriela Neme, concejalas de la provincia, fueron detenidas a la fuerza por manifestarse contra los atropellos del gobierno de Gildo Insfrán y las condiciones inhumanas de los centros», dijeron sobre los últimos hechos. »Los legisladores Luis Naidenoff y Mario Negri de JxC (Juntos por el Cambio), presentaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para frenar la violencia institucional del gobierno formoseño», concluyeron.

Mario Negri habló del pedido a la Comisión Interamericana por la violación de derechos humanos en Formosa

El diputado de Juntos por el Cambio, Mario Negri, se refirió a lo ocurrido en la provincia de Formosa cuyo gobernador, Gildo Insfrán, fue denunciado penalmente por las condiciones de insalubridad de los centros de aislamiento por coronavirus. En tal sentido, remarcó que han concurrido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

«Dentro de un estadio hacen convivir a gente con Covid, a gente que no está todavía comprobado si lo tiene, a gente que sabe que a lo mejor no lo tiene», relató Negri en declaraciones a TN. En la misma línea, señaló que han pedido que la Comisión Interamericana «se pronuncie rápidamente a los efectos de que la gente pueda cumplir el tiempo que tenga que tener de aislamiento en su domicilio».

