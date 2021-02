Carmen Barbieri presentó una leve mejoría: “Está en coma farmacológico, pero con valores favorables”

La capocómica Carmen Barbieri continúa internada por un cuadro agravado de coronavirus, que la llevó a permanecer en coma farmacológico. En las últimas horas, la actriz presentó una leve mejoría, aunque el cuadro sigue siendo “delicado”.

Tras una complicación respiratoria por neumonía bilateral, producto del contagio de COVID-19, fue internada en la clínica Zabala el pasado 20 de enero y trasladada a Terapia Intensiva, el último jueves. Su cuadro presenta señales de mejora, lo cual es positivo para el avance de su tratamiento.



Ella está cada vez mejor, los valores están cada vez mejor, subiendo, el oxígeno en sangre está cada vez mejor. No tiene fiebre. No hay infección y no hay nada que vuelva crítico el panorama”, explicó Federico Bal sobre los avances del tratamiento y el estado de salud de su madre.

Y añadió: “El estado, de todos modos, es delicado, porque cuando un paciente entra en estado de coma farmacológico, inducido por los doctores para que su cuerpo se desinflame y la neumonía baje, es una situación delicada. Pero, acá estamos con mucha energía y haciendo las cosas bien”, reveló el joven actor.

Por su parte, el periodista Ángel de Brito compartió las últimas noticias del parte médico de Carmen Barbieri: “Se suspendieron los relajantes y está mejor que al mediodía. Mañana (miércoles) si sigue así, suspenden sedación de a poco. Los valores siguen dando bien. El panorama es bueno, positivo, pero el cuadro es delicado”.

Ese fue el texto que el periodista compartió en una storie de su cuenta de Instagram, en dónde anunciaba los “avances favorables”. Además, Fede, en una charla a través de Instagram live con Marcelo Polino, reveló lo más difícil de la enfermedad y la internación:

“Esta enfermedad es muy difícil porque no te dejan estar con tus seres queridos, eso es lo que más me duele, no poder estar cerca de mamá ni poder darle un abrazo. (...) les pido a todos los creyentes, y los no creyentes que pidan y manden lindas energías para mi vieja”, solicitó Fede.