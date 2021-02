La dolorosa decisión que le va a cambiar la vida a Luciana Salazar

Con la llegada del 2021 y la búsqueda constante de un aire nuevo que deje atrás la complicada cuarentena obligatoria a causa del coronavirus, también se conocieron los fuertes cambios que se realizaron en los distintos programas de los medios de comunicación.

Grandes personajes y conductores de televisión y radio decidieron abandonar sus ciclos para innovar en otros sectores, y hasta el teatro se vio afectado por la importante rotación durante la temporada de verano.

En las últimas horas, fue Ángel de Brito quien brindó en su programa radial El Espectador, que se emite por CNN Radio, una nueva decisión por parte de la producción de América que dejó sorprendido a más de uno.

No, no se trata únicamente de la renuncia de Jorge Rial a Intrusos, sino que tanto Luciana Salazar como María Fernanda Callejón ya no formarán parte del equipo de Polémica en el Bar, al mando de Mariano Iúdica.

Además, el conductor de Los Ángeles de la Mañana compartió la noticia en su cuenta de Twitter en donde explicó que “la producción decidió que no sigan”, y que no fueron ellas quienes optaron por dar un paso al costado.

Pero con los tapones de punta y el enojo en sus venas, Luciana salió a contestarle al periodista y lo acusó una vez más de estar mintiendo. Cabe recordar que hace poco Salazar y de Brito tuvieron una guerra 2.0 por las salidas a escondidas de la modelo con Martín Redrado en Miami.

“Sigue con la mala información o con la mala leche ‘el angelito’, para que lo sepa fue una decisión absolutamente mía y que no tiene nada que ver con el programa. ¡Mejor que hable de cómo lo cambian de horario a él! Que de eso no habla. Que siga con su info falsa jajaja” escribió picante la expanelista.

A pesar de los cruces entre los colegas, lo que sí quedó claro es que la mamá de Matilda no formará más parte del plantel de Polémica en el Bar, y que hasta el momento no se nombró a nadie nuevo, por lo que quedará Rocío Oliva como la única mujer dentro de la mesa de caballeros.