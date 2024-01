Flor Vigna reveló el motivo por el que ya no tiene contacto con los hijos de Luciano Castro tras su pelea con Sabrina Rojas

Flor Vigna durante los últimos días se convirtió en el foco de todos los medios por los escándalos que protagonizó. La reconocida bailarina no solo sacó su canción llamada "Picaflor" dedicada a Nicolás Occhiato tras confirmar su romance con Flor Jazmín Peña sino que también se cruzó con la ex de su actual.

Todo se dio cuando Sabrina Rojas se enojó con Luciano Castro por no estar presente en el cumpleaños de su hijo. Fue entonces que le lanzó una fuerte indirecta en las redes sociales. Eso no es todo porque después habló del tema y destrozó al actor.

En medio de la polémica, Flor Vigna se metió en el escándalo y enfrentó a Sabrina Rojas por lo que dijo de Luciano Castro: "Sé que él es muy buen papá y ella muy buena mamá. Y me quedo con eso. Si a mí me toca hablar de Lu que es la persona que más conozco, él lo da todo por sus hijos. Se desvive por sus hijos. Siento que todo fue un poquito injusto".



"Por no querer dar notas y preferir no salir a hablar, a veces Lu queda mal parado, pero no es así. Él es re buen papá", finalizó. Fue entonces que reveló que ya no tiene contacto con los hijos de Luciano Castro pero hace tan solo horas contó los motivos.

LA PALABRA DE FLOR VIGNA

La famosa decidió contar detalles: "En la nota dije lo buena madre que era Sabri y lo buen padre que es Lucho. Traté de no meterme. Sí me parece injusto que lo traten de mal padre porque él da la vida por sus hijos. Si yo me tuve que correr del trato con los nenes fue por el bien de los nenes. Yo sé que habían sufrido cuando se fue el Tucu".

Pero Sabrina Rojas decidió lanzar: "Esto parece una pelea de mujeres y no es una pelea de mujeres. Yo tuve un problema con el papá de mis hijos y ahí quedó. No tengo ganas de ponerme a desmentir, o lo que sea, porque todo se tergiversa de tal manera que parece una pelea de dos mujeres y el hombre, poderoso, queda en silencio".

Fuente: Paparazzi