Diego Peretti contó que fue estafado por un agente inmobiliario: “Se borró y me dejó la deuda”

En una entrevista Diego Peretti sorprendió al contar que hace unos meses fue víctima de una estafa. Según explicó, le dio dinero a un gestor inmobiliario que nunca más apareció y le dejó una deuda. Además indicó que llevó el tema ante la Justicia.

El actor habló con Cecilio Flematti para el programa Vivo el domingo (A24) y opinó sobre las consecuencias económicas que dejaron los meses de cuarentena por la pandemia de coronavirus, algo que obligó a que aquellos que tenían ahorros, los usen.

Consultado por el periodista si ese había sido su caso, el protagonista de El robo del siglo expresó que sí, pero fue un poco más allá y señaló que en realidad con el tema de su dinero, en el último tiempo, le tocó vivir una situación muy particular.

“Ahí tengo un problema. No se puede prever nada en un estado de pandemia, no solo acá, sino en el mundo. Y cuando te encontrás con alguien que no cumple, como un gestor inmobiliario le di la plata, después se borró y me dejó con la deuda. Se fue con mi plata. Eso me pasó”, relató.

En ese sentido, cuando el periodista le preguntó si lo habían estafado, el actor aclaró: “Judicialmente se dice que es un ‘no cumplimiento del contrato’”. Y, con un poco de histrionismo para dar por cerrado el tema, precisó: “Me están por cag.... Estoy en esa... hace un año que estoy en esta”.

Acerca de cómo pasó los meses más críticos de la cuarentena, se refirió a que le encontró un lado positivo gracias a sus dos carreras: la actuación y la psiquiatría: “El collage que tengo en la cabeza entre las dos profesiones me hicieron transitar mejor la pandemia”.

Su visión sobre la política argentina

En la entrevista, Peretti también opinó sobre la actualidad de la Argentina y fue tajante: “Me tiene podrido la política partidaria, es una estupidez. Sí creo que es necesario identificar con un color cierta mística e ideología, cierta postura de la sociedad, son necesarios para la democracia”.

Además, remarcó: “Los mejores presidentes desde la democracia hasta acá fueron Raúl Alfonsín en los primeros dos años y Néstor Kirchner lo que le tocó gobernar. Y el peor fue Fernando de la Rúa”.

Al ser consultado por la gestión del gobierno actual, el actor dio su opinión general sobre la política en el país y halagó al mandatario: “No tenemos una generación de políticos buenos, no hay. Yo no veo brillantes, no veo creatividad, no veo inteligencia a nivel de excelencia; en ese mapa, el mejor cuadro político que podríamos tener como presidente es Alberto Fernández”.