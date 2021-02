El curioso hábito de Rocío Oliva: “Todas las noches leo el Salmo 91 de la Biblia”

Este lunes Horacio Cabak y Sofía Jujuy Jiménez hablaban de espiritualidad y situaciones extrasensoriales cuando repentinamente se cortó la transmisión y la señal. En Polémica en el bar (América) abordaron el suceso y Rocío Oliva sorprendió a sus compañeros al revelar que todas las noches lee el mismo Salmo de la Biblia.

Cabak, que no salía de su asombro por lo ocurrido más temprano, sentenció: “Fueron una seguidilla de cosas”. Y remarcó que Jujuy había contado lo que le había sucedido durante una canalización y que Diego Esteves reveló que su padre ya fallecido era espiritista y médium, cuando Mercedes Mendoza afirmó “es creer o reventar” y “explotó todo por los aires”.

Esto provocó que en el piso se abriera el debate y cada uno de los presentes contara sus experiencias. Fue allí que la expareja de Diego Maradona reveló que cada noche lee el Salmo 91 de la Biblia: “Si una noche no la leo, al otro día lo primero que siento es ‘hoy me va a ir mal o me puede pasar algo”. Respecto a su elección, explicó que “es el Salmo más fuerte de la Biblia” y aseguró que “da protección”.

A raíz de su declaración, Gastón Recondo quiso saber si alguna vez había sentido la presencia de su papá, que fue asesinado en el 2003 en medio de un conflicto que se originó en un salón de eventos donde se realizaba un cumpleaños infantil.

Ella recordó: “Una vez. Era chica, había pasado poco tiempo y empecé como soñando. Me desperté llorando mucho, un poco asustada porque en el placard sentí una presencia, había alguien... Era como una energía, no sé cómo explicarlo. Y me asusté tanto que empecé a llorar y gritar. Vino mi mamá. Tendría 13 años y fue la única vez que sentí eso”.

Luego contó que desde que murió su papá siente que tiene un ángel: “Yo era su única hija mujer, tenía locura por mí y viceversa. Cuando pasa algo, le pido a él”.

La experiencia de Jujuy

En plena búsqueda interior, la periodista contó que el viernes realizó una sesión de canalización en la que se le aparecieron “la Virgen María, María Magdalena y el Arcángel Gabriel” y contó: “Dijeron cosas muy lindas, muy especiales, que tenían que ver directa o indirectamente con mi realidad hoy”.

Respecto de la vivencia, la modelo explicó que fue a través de un “canalizador” que durante una hora y media y a través de una videollamada le fue dando información que tiene relacionada a su vida: “Te da un mensaje que necesitas en ese momento. Y otra cosa muy loca es que, terminás de hablar y la persona se olvida de eso”.