El desgarrador pedido del hijo mayor de Julieta Prandi a su madre

Hace ya unas semanas comenzó otra verdadera pesadilla para Julieta Prandi cuando su exmarido, Claudio Contardi y padre de sus hijos, Mateo y Rocco, de 10 y 5 años respectivamente los abandonó en la puerta de la casa de ella argumentando que ya no los podía cuidar y los tuvo que recibir una mujer que colabora con la actriz y conductora. Ahora "Juli" contó que le preguntó su heredero mayor luego de ser dejado con su hermano.

Tras la actitud de su padre Mateo le hizo un desgarrador planteo a Julieta: "Me preguntó, hace dos días, qué edad tiene que tener él, para decidir vivir solo conmigo. Me preguntó eso porque sintió lo que pasó el viernes, (19 de febrero cuando sucedió el hecho de abandono) y desde entonces, no duerme".

Además, Julieta se explayó aún más sobre su ex: "Claudio es una persona que grita mucho, tiene un tono muy alto que genera mucho miedo e intimida mucho. Mis hijos, los dos, le tienen mucho respeto y mucho miedo. Yo sé de lo que les hablo. Tendremos que ver de qué manera lo verán lo menos posible, si eso depende de mí. Y que el padre esté obligado a pagar alimentos, sino no podrá ver a sus hijos".

"Todos los días de mi vida pienso en pedir la tenencia completa de mis hijos. Estoy ante la gran disyuntiva porque ante el miedo, el mayor no quiere ir a ver al papá, y el más chiquito que todavía no lo manifiesta por supuesto que quiere ver a su papá. Es una situación muy difícil. ¿Qué hago? ¿Le prohíbo ver al padre? ".

Julieta Prandi contó las condiciones que le pone su exmarido a sus hijos para usar el celular

Tras la denuncia que le hizo Julieta Prandi a su exmarido, Claudio Contardi por abandonar en la puerta de su casa cuando ella no estaba a sus dos hijos, Mateo y Roco de 10 y 5 años respectivamente y asegurar que cuando estaban casados el la amenazaba de muerta ahora la actriz y modelo hizo otra impactante revelación sobre las condiciones que le impone su ex a los chicos para que usen el celular cuando están bajo su cuidado.

Julieta Prandi habló en "Nosotros a la Mañana" y contó cómo viven sus hijos con su padre. “¿Cómo los trata Contardi cuando están con él? ¿Cómo son las horas que están con él?”, indagó Karina Iavícoli. Y allí la actriz comenzó a relatar: “Cuando yo llamo a mis hijos, Mateo, que es el más grande y es que cuenta, es un robot porque lo tiene delante al padre y entonces repite ‘hoy fui a jugar a la pelota, fui al shopping’ y no sé qué más. Parece que te dijera un itinerario que le dijeron que diga, como si la estuviera pasando maravillosamente bien, pero te das cuenta que es forzado, te das cuando un nene te está mintiendo”.

Y luego reveló la condición que le pone su ex a sus hijo mayor: “El padre le compró un celular que lo tiene en la casa de Escobar donde vive él y le tiene prohibido agendarme a mí, tenerme de contacto. O sea, yo no me puedo comunicar al teléfono que tiene Mateo, directamente con él, sino que tengo que llamar a través del padre”.