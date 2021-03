Nueva crítica contra Mauricio Macri: Matías Kulfas cuestionó la «fuga de capitales» en la gestión de Cambiemos

El ministro de Desarrollo Productivo nacional respondió a los dichos del ex titular del Banco Central, Guido Sandleris.

En las últimas horas, varios dirigentes ligados a la gestión del Frente de Todos salieron a cuestionar a la presidencia de Mauricio Macri por la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En esta oportunidad, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, criticó al exjefe de Estado luego de los dichos del ex titular del Banco Central, Guido Sandleris, y aclarar la «fuga de capitales» en el ciclo de Cambiemos.

«Los ex funcionarios de (Mauricio) Macri en vez de hacer una autocrítica reivindican esa toma de deuda innecesaria e irresponsable», señaló en comunicación con el programa de ‘La Mañana de Víctor Hugo’, de radio AM 750. «En diciembre de 2019 los 45 mil millones de dólares que el FMI le prestó a la Argentina no estaban en el Banco Central ni tampoco habían sido invertidos en infraestructura, sino que fue derivado a pagar nuevas deudas y a la fuga de capitales», enunció.

Sobre Guido Sandleris, el integrante del Gabinete nacional exclamó que «se olvida» de algunos puntos importantes. «No es lo mismo endeudarse en dólares que en pesos. En moneda local, el riesgo de default es muy bajo. En la historia económica mundial contemporánea son muy pocos los países que en su historia defaultearon su deuda en moneda local. Uno fue el gobierno de Macri», indicó.

«Dicen que el endeudamiento en dólares era inevitable dado que el país no podía endeudarse en moneda local. Sin embargo, el crecimiento del stock de LEBACs durante 2017 es uno de varios elementos que contradicen este argumento», abundó. Además, contó: «No es lo mismo endeudarse con otros organismos del sector público que con el sector privado o el FMI. El crédito cancela, en gran medida, la deuda ‘intrasector público’».

«Los dólares que recibieron los organismos públicos fueron vendidos en el mercado único de cambios financiando los niveles récord de dolarización de portafolio de la gestión anterior. El endeudamiento irresponsable entró por una puerta y salió por la otra», detalló. «Se tomó una deuda irresponsable en condiciones innecesarias. Nuestro gobierno tuvo que reestructurar primero la deuda con los acreedores privados y ahora estamos negociando nuevas condiciones con el FMI», aseguró en su relato.

