Alfredo Cornejo contra Alberto Fernández y su discurso en el Mercosur: «Hay una gran improvisación»

El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Alfredo Cornejo dialogó con Eduardo Feinmann en La Nación + sobre la actuación del presidente, Alberto Fernández, en la conmemoración por los 30 años de la creación del Mercosur. El mandatario nacional tuvo un fuerte cruce con su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, sobre el rol del bloque regional en el futuro. El mandatario del vecino país pidió que el «Mercosur no sea un lastre» y Fernández le respondió que si lo era «que se tomara otro barco».

Cornejo consideró que existe «una gran improvisación» en Alberto Fernández, no solo dentro del bloque regional, «sino en todos los aspectos». «Si estuviera (Mauricio) Macri y Lula (da Silva) en Brasil, yo le recomendaría que se lleve bien con Lula y Brasil», consideró el titular del radicalismo a nivel nacional. «A Argentina no le queda otra salida que llevarse bien con ese país, porque es nuestro socio comercial estratégico», continuó el diputado nacional sobre lo sucedido esta mañana en la cumbre del Mercosur.

Luego, uno de los referentes de Juntos por el Cambio, se refirió a que el país «compra más» y «vende menos». Este viernes el Indec informó que la balanza comercial registró un superávit de U$s 1.062 millones. Sin embargo, durante febrero, el organismo reveló que las importaciones tuvieron un crecimiento de U$s 3.713 millones, lo que significa una suba del 16,4% en relación al mismo mes del año pasado. En esta línea, se debe mencionar que las exportaciones también crecieron, pero se debe a un aumento «en el volumen» de los precios, y no a las «cantidades vendidas».

Conflicto con Mendoza

Si bien no se refirió a este tema en la entrevista con Feinmann, Cornejo realizó una fuerte crítica al Presidente. El jefe de Estado firmó este jueves un Régimen de Promoción de Empleo aplicado en las provincias del Norte y San Juan. Rápidamente, el gobernador de ese territorio, Rodolfo Suárez, comentó que llamó al ministro de Producción de la Nación, Matías Kulfas, para lograr que incluyan a su provincia. Eso lo terminó confirmando hoy la titular del PJ mendocino, Anabel Fernández Sagasti.

La confirmación por parte de Sagasti, una aliada de Cristina Kirchner, llamó la atención de la oposición (u oficialismo provincial). La senadora adelantó que «Mendoza va a poder acceder al diferimiento impositivo de la promoción industrial. Siempre a disposición del gobernador». El ministro de Gobierno mendocino, Víctor Ibáñez, citó ese posteo (que fue retuiteado por el ex gobernador Cornejo) aclarando que Rodolfo Suárez llamó a Kulfas, pero que no confirmó nada: «Es mejor esperar a que esto quede plasmado en un decreto».

