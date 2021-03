La dolorosa despedida de la China Suarez a Sofía Sarkany: “le tengo un poco menos de miedo a la muerte”

A poco de la muerte de Sofía Sarkany, su amiga la China Suárez se despidió de ella con un sentido mensaje. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió el video de un divertido momento que vivieron juntas y remarcó su deseo de recordarla de ese modo.

“Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos”, expresó la China Suárez en su posteo. Además remarcó que el día que se reencuentren “te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado”.

Desde hace varios años, la actriz y la diseñadora de moda son grandes amigas. Por eso, al trascender la gravedad de su salud, la China Suárez hizo un especial pedido para que se recupere. Al trascender la noticia de su fallecimiento, compartió una serie de fotografías de distintos momentos que vivieron juntas

A su vez, en un posteo la recordó bailando y resaltó que “ya se armo un grupito de gente amada por allá arriba” quienes la esperarán en “un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas”.

Por tal motivo, la China Suárez destacó que a su reencuentro van a poder bailar y reírse “sin límite”. Sumado a que la abrazará “como si el tiempo no hubiera pasado”.

“Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano”, expresó con dolor la actriz y planteó que sus hijos Amancio y Félix se convertirán en buenos amigos.

Al finalizar el mensaje, la actriz le pidió que cuando pueda pase un ratito porque “siempre te espero” expresó con profundo dolor a través de su cuenta de Instagram, dónde la recordó bailando y con muchas risas de por medio debido al tiempo compartido.