“Agradezco estar viva”: el conmovedor mensaje de Carmen Barbieri al volver a MasterChef Celebrity

Carmen Barbieri pasó días muy duros luego de haber contraído coronavirus. Su cuadro se había complicado gravemente tras verse afectada su capacidad pulmonar, por lo que debió ser inducida en terapia intensiva y el país velaba por noticias positivas. Hoy, la capocómica volvió al estudio de MasterChef Celebrity luego de haberse recuperado por completo y sus compañeros la recibieron conmovidos con una ovación.

Santiago del Moro comenzó el programa de MasterChef Celebrity anticipando que sería un momento muy especial tanto para él como para el jurado. Sin saber de qué se trataba, el resto de los cocineros, expectantes, miraron las compuertas esperando ver la sorpresa. De un momento a otro, Carmen Barbieri entró a la cocina más conocida de Argentina y se llevó una ovación de pie por parte de todos sus compañeros.

A continuación, Carmen Barbieri habló de lo que vivió estando internada. “Lo primero que hice cuando desperté en el sanatorio, pregunté si habia empezado el programa, y mi hijo me dijo ‘Lo que importa es la salud, tenés que ponerte bien’. Yo no puedo creer que estoy acá”, agregó, emocionada.

“Yo no podía caminar, además el virus me comió la masa muscular. Yo no pensé que iba a poder tener otra vez la fuerza que estoy teniendo”, expresó. “Agradezco estar viva y estar acá, con ustedes, Dios me libre”, dijo entre risas dirigiéndose al jurado.

A continuación, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui le dirigieron unas palabras de aliento y de buenos deseos con respecto a los próximos desafíos que vendrán en el programa.



Por último, Santiago del Moro agregó “Les digo que ha llegado una leona a MasterChef Celebrity Argentina”, y acto seguido Federico Bal ingresó al estudio para darle en persona su delantal a Carmen Barbieri. En un conmovedor abrazo, el equipo entero aplaudió y se emocionó ante la escena.