El novio de Zoe de Gran Hermano se cansó de las acusaciones de su suegra y contó por qué va a denunciarla

Manuel Ibero, el novio de Zoe Bogach de Gran Hermano (Telefe) hizo un duro descargo en sus redes sociales tras la filtración de polémicos audios de su suegra Aixa Abasto. Todo comenzó después de que se conociera un mensaje en el que la mamá de la participante del reality confiesa que, por un interés personal, no quiere que su hija se vaya a vivir sola o con su pareja.

“Tengo que jugar fino, no quiero que le hagan la cabeza porque ahí hablan de convivencia y él se la va a querer llevar a Zoe. Y si se la lleva, le caga la carrera que puede hacer. Igual ella ya dijo ‘creo que la convivencia rompe la pareja’”, se la escucha decir a la mujer. Y luego explica: “La puede convencer de que se vaya a vivir sola y ahí es todo un tema para mí que estoy en pleno comienzo de juicio con el padre. Si Zoe se va a vivir sola, no corresponde que me pase plata ni alquiler por ella, en cambio, si Zoe vive conmigo y estudia, la tiene que mantener hasta los 27 años, por más de que ella trabaje”.

Después de haber sido duramente acusado por su suegra por distintos motivos y tras la filtración de los audios de la mujer, Manuel expresó su indignación en redes sociales con un contundente descargo.

Fuente: TN