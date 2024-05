¡Bombazo! Los tremendos mensajes de Cristian Castro hablando pestes de Mariela Sánchez

Ni mujeres, ni terceros, ni sospechas, ni celos ni toxicidades. Créase o no, el super cantante mexicano Cristian Castro y la agente inmobiliaria cordobesa Mariela Sánchez no se se separaron por algunas de esas cuestiones, lás más frecuentes a la hora de motivar una ruptura, sino por los escandalosos audios que les mandaron a otras personas criticándose mal. Ya se conocían los de ella en contra de él, y ahora trascendieron los de él hablando pestes de la morocha.

Sánchez, que trabaja en lo que ahora se llama "bienes raíces" y que tiene mucho contacto con la farándula porque alquila muchas residencias que los famosos ocupan cuando van a hacer temporada en Carlos Paz, le dio una nota a Carmen Barbieri en la que le explicó, precisamente, que ella le aquiló un "derpa" a Fede Bal durante un verano. Frente al susto que se pegó la conductora, la muchacha la traquilizó contándole que "siempre fue muy respetuoso y cumplió con todo".

Durante el reportaje, Mariela le confesó a Carmen y a su panel que "todavía siento muchas cosas por él, el amor no se va de un día para el otro" y en medio de ese "enamoraminto" que aún siente terminó por lamentar, o más informar, que "no hay chances de que haya una vuelta atrás. Las cosas que nos dijimos fueron muy fuertes y ya no quedan chances de un regreso".



Eso de "las cosas que nos dijimos" sorprendió ya que se conocía la existencia de los audios de ella criticando muy duro al intérprete. Fue entonces que le preguntaron y ella contó que "sí, también hay audios de él. Audios que le mandó a un familiar muy cercano y en los que me destroza. Dijo cosas muy muy fuertes, muy muy feas de mi. Igual que yo de él, porque habló de todo y de las mismas cosas que yo le critiqué".

LOS TERRIBLES AUDIOS DE CRISTIAN CASTRO HABLANDO PESTES DE MARIELA SANCHEZ

Mariela habló de cierta dejadez de Castro en materias de higiene personal y hasta de algún desinterés en tener intimidad. "Bueno, él hablaba de lo mismo. Decía cosas muy muy feas. Terribles. Fuertes. Y de los mismos temas que yo le critiqué. No me amenazaba, para nada, nunca me sentí de esa forma en la relación. El no es violento. Esas cosas de decirse barbaridades uno del otro pasa en todas las parejas, es cosa de todos los días. ¿O no?" preguntó Mariela, y si bien algunos la criticaron Carmen estuvo de acuerdo, pero con algún reparo. "Y mirá, yo dije que a Santiago lo quería matar, pero después de 26 años y una infiedelidad, no a los pocos meses".

Más allá de los audios y de decir que Cristian tiene una especie de "Martha de Bebé Reno" que le cuenta todo (sbsolutamente todo) de lo que se dice y se comenta acerca de él, Mariela puso especial énfasis en la particular relación con el cantante mantiene con su mamá, Verónica Castro. "Para nada tienen una relación tóxica ni mucho menos sospechosa. Ella es muy buena. De hecho, el tiempo que pasé en México siempre se preocupó para que estuviera bien y que no me pasara nada. Siempre fue muy atenta conmigo. En ese sentido no puedo decir nada malo de ella", expresó.

