Escándalo con Dani “La Chepi” en la escuela de su hija por una confusión en su nombre

Dani La Chepi es, sin lugar a dudas, una de las revelaciones de la segunda temporada de MasterChef Celebrity. Sin embargo, a la influencer hay todavía personas que no la conocen y su particular nombre puede llevar a equivocaciones como lo que ocurrió hace pocos días en un programa de televisión.

En las últimas horas Dani La Chepi se vio envuelta en un escándalo que desató la mamá de una compañera de colegio de su hija, Isabella. Tras ser invitada al programa “Cortá por Lozano”, la influencer se debió someter a un hisopado antes de ingresar en los estudios de Telefe, el cual afortunadamente dio negativo.

Ese mismo día en el aire de “Intrusos” dieron la noticia del resultado positivo de coronavirus de Dady Brieva y su esposa, Mariela “La Chipi”. Sin embargo, en el graph del programa confundieron los nombres y pusieron el del actor junto al nombre de la participante de MasterChef Celebrity.

“Mariela Anchipi es la esposa de Dady Brieva. Dani La Chepi soy yo, la novia de Javier Cordone. Mi resultado es negativo”, tuvo que aclarar Dani a través de sus redes sociales. La influencer mostró una captura del programa y debió salir a aclarar ya que había recibido fuertes amenazas por parte de una madre del colegio.

“Me están preguntando mucho por qué me hisoparon, porque para entrar al canal te hisopan, como corresponde. Hacen un test rápido de garganta y nariz. Esperás, te da negativo e ingresás. Por eso me hisopé”, explicó la humorista quien horas más tarde recibió un polémico mensaje en su cuenta de Instagram.

“Debido a esta información mal dada y no chequeada, una madre que se ve que lleva a sus hijos al colegio de Isa me escribe y por supuesto le contesté. Le envié la foto, le dije que era Mariela Anchipi, que es la mujer de Dady Brieva, que lamentablemente los dos se contagiaron y se equivocaron con el nombre, no me creyó”, indicó La Chepi.

“No tiene límites esto. A Javu (su novio) lo confundieron en el peaje con el Lobito Cordone, que jugaba en Vélez, en Racing, en Newcastle de Inglaterra. Le dijeron ‘tu mujer tiene Covid’ y él le dijo ‘¿de qué me estás hablando?’”, contó la participante del certamen de cocina en otra historia. “¿Vos no jugaste en Newcastle?”, le preguntó ella a su novio bromeando. “No, una vez jugué en Castillo, y en Castelar”, contestó él entre risas.