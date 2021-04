Sergio Berni arremetió contra Horacio Rodríguez Larreta: “Se dio cuenta de que lo que decíamos era verdad”

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, estuvo como invitado en La Rosca, programa de TN, y arremetió duramente contra Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por no acatar el DNU presidencial sobre las clases presenciales. Además, respecto a la saturación del sistema sanitario, dijo: “Se dio cuenta de que lo que decíamos era verdad”.

En primer lugar, Berni criticó de modo general las peleas que se dieron entre el gobierno nacional y el porteño: “La política debería estar discutiendo cómo salir de la pandemia. No es el tema que haya o no clases presenciales. Me parece que toda esta discusión sin sentido no tiene finalidad epidemiológica, sino política. El rol de la política debe ser ordenar y no desordenar”.

Luego, fue mucho más preciso y se focalizó en criticar específicamente la actuación del gobierno porteño: “La discusión que planteó la Ciudad no le hizo bien a nadie, ni a la sociedad ni tampoco le hizo políticamente bien al jefe de Gobierno, que desafío la autoridad nacional y ahora se dio cuenta de que lo que decíamos era verdad, que el sistema privado prácticamente colapsó. Hoy la mejor obra social tiene que ir a una clínica de González Catán”.

Por otro lado, al igual que en sus últimas apariciones mediáticas, Berni hizo hincapié en la necesidad de una cuarentena mucho más estricta: “Tiene que haber medidas contundentes por parte del Estado. Yo estoy convencido, y ya no lo digo desde el punto de vista médico, sino militar: la reserva es el elemento más ponderable a la hora de plantear una acción estratégica. Y nos quedamos sin reserva”.

“Cuando nos quedamos sin reserva estamos jugando al azar, y la vida de la gente es muy importante como para dejarla al azar. La curva está bajando, pero está muy alta y hace tres meses nadie se esperaba esto. Y hay otra verdad: cualquier medida que tomemos ahora, veremos sus resultados de aquí a tres semanas, por lo que estar esperando resultados nos llevará a un delay de tres semanas”.

Con información de www.elintransigente.com