“¿Dónde está el 10?”, Carlos Bilardo sigue sin saber que murió Maradona y tuvieron que responderle

En 2017, Carlos Bilardo fue diagnosticado con el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad degenerativa, la cual lo mantiene aislado de algunos hechos actuales. Por ello, hay noticias que no sabe y que su familia decidió que no las supiera, como la muerte de Maradona.

Carlos Bilardo y Diego Maradona fueron una dupla explosiva en el mundial ‘86 y luego la cancha los volvió a unir en el mundial del 2010, donde trabajaron juntos. Ambos se mostraron muy unidos y con un cariño enorme, el uno por el otro.

Y quizás por este motivo, la familia del ex DT decidió no contarle sobre la muerte del jugador, ocurrida en noviembre del 2020. Y es por eso que quien lo visite ha tenido que responder algunas de las preguntas de Carlos Bilardo sobre Maradona.

Así lo relató Miguel Ángel Lemme, quien frecuentemente visita a Bilardo, que se encuentra en su hogar, con muchos cuidados por su salud. “‘¿Dónde está el 10?’ , preguntó el ex DT sobre su compañero y claro que esa pregunta debe ser evadida, para que no sepa la verdad.

“Que sé yo el loco dónde anda, dónde carajo andará este muchacho”, fue la contestación de Miguel Ángel Lemme, según contó y agregó: “Cada vez que aparece algo así los chicos le cambian lo que está mirando, no quieren que vea”.

Claro que esta información se volvió sensible para la sociedad, debido a la importancia de estos dos personajes del fútbol. Pero además, Bilardo tampoco sabe acerca de las muertes de José Luis Brown, Alejandro Sabella y Oscar Malbernat, otros grandes compañeros de carrera.

Lo cierto es que ahora, el ex DT se encuentra estable con su salud y se divierte con cada invitado y su familia. Por ello, se busca que no tenga noticias que puedan afectar a su salud mental.