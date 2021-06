Tesla “made in Argentina”: la empresa que vende kits para convertir cualquier auto en uno eléctrico

Una empresa de la provincia de Misiones ya ofrece la posibilidad de transformar cualquier auto en uno 100% eléctrico a través de kits de conversión que tienen un costo de entre USD 5.000 ($500.000 a la cotización del dólar minorista del Banco Nación) y USD 13.000 ($1.300.000), de acuerdo al peso del vehículo, que pueden ir desde los 600 kilos a los 3.500. También se pueden convertir motos.

La firma Electroauto comenzó a realizar conversiones en 2018 y tiene como clientes a propietarios de autos particulares, pero también reciben consultas de entes gubernamentales y empresas que cuentan con sus propias flotas de vehículos. “Llevamos unos 25 kits instalados y tenemos talleres asociados en todo el país, por lo tanto no es necesario que la conversión se realice en Misiones. Nosotros transmitimos la capacitación”, explicó Ricardo Vidal Rivero, técnico mecánico y responsable de Electroauto, una empresa del Electro Misiones que comanda Diego Barrios.



Los kits de conversión son importados desde China y localmente se completan con los elementos de electricidad, seguridad y el gabinete (que debe ser sellado para que no ingrese agua ni polvo). Las baterías están formadas por un conjunto de celdas de litio que aun no se fabrican en el país. “Estamos tratando de suplantar algunos de los componentes con producción local. Es una decisión que tomamos recientemente”, señaló el especialista.

¿Cómo funciona los vehículos una vez que son convertidos a eléctricos? Se debe contar con una instalación eléctrica dedicada, que en general es en la casa del propietario del auto, con un enchufe especial de 20 amperes y una llave de seguridad. Como se trata de cargadores inteligentes, permiten priorizar siempre el consumo de electricidad del hogar.

El gasto, con respecto a los motores de combustión, tiene una relación de uno a 10. El costo de los vehículos con motor eléctrico es de $1 por kilómetro. “Lo más cómodo es cargar el motor de noche. Pasar de 0 a 100% de la carga demora unas 4 horas. Pero generalmente no se llega a 0 y se cargo de 20 a 80 por ejemplo, que demanda unos 45 minutos. La batería al 100% tiene una autonomía de 110 kilómetros. Es para un uso citadino, no para viajes largos. Todavía las rutas argentinas no están preparadas, porque no hay estaciones de carga eléctrica, que podrían estar en restaurantes, negocios o estaciones de servicio. Realizamos un mantenimiento sin costo a los seis meses y damos garantía por dos años. En el caso del motor eléctrico no hay correas, aceites, filtros o piezas que se puedan desgastar”, remarcó Vidal Rivero.



La legislación local aun no prevé la reventa de electricidad, lo que permitiría que un comercio, por ejemplo, pueda instalar un cargador eléctrico y cobrar por el tiempo de carga. “Por ahora, algunos lo hacen sin cobrar porque no tienen autorización.

Pero desde Electroauto no dudan que habrá cambios en el corto plazo, ya que el mercado de autos eléctricos está en crecimiento. “El futuro de la movilidad eléctrica ya llegó. La conversión está pensada para los que no pueden pagar por un auto eléctrico de fábrica, con precios de $3 millones o $4 millones. La conversión cuesta un tercio y podemos hacer uso de la economía circular. Un vehículo puede volver a la vida, transformar el transporte de manera limpia y sin emisiones de dióxido de carbono. Es como hacer un trasplante de órganos. Esa es nuestra tarea con la tecnología que tenemos disponible”, concluyó Vidal Rivero.



La empresa misionera, que está formada por un equipo de seis personas, surgió en 2017 como parte de otra empresa de la familia Barrios con la intención de ofrecer una movilidad mas amigable con el medio ambiente, que sus integrantes habían podido observar en otros países. “Vimos la posibilidad de importarlo, sobre todo para las camionetas livianas que están distribuyendo mercaderías todo el día. Y nos enfocamos en ese target. Hicimos el primer prototipo con una Kangoo de 2017 que está funcionando con el motor eléctrico desde septiembre de 2018 y llegó a 35.000 kilómetros sin una gota de combustible ni de aceite, solamente con electricidad. Estamos muy contentos”, señaló.

Aunque más lento que en otros países de la región, los vehículos eléctricos comienzan a ganar algo de impulso en el mercado local, con algunos incentivos fiscales pero también con limitaciones para la importación. En el sector, estiman que la producción local de autos con estas nuevas tecnologías a escala va a llevar un tiempo y prevén un mercado potencial de 6 a 8 millones de unidades a nivel regional.



“Argentina está muy atrasada en el uso de movilidad eléctrica así que solamente veo un horizonte de crecimiento. Tenemos que ir muy cuidadosamente, dando a los pasos correctos por eso una decisión importante fue habernos acercado enseguida a los organismos técnicos del Estado que regulan y certifican. No queremos que pase lo que ocurrió en Chile, por ejemplo, que empezó, pero después lo tuvieron que prohibir porque no se hizo bien de entrada. Entonces nosotros decidimos ir por este camino, que si bien puede ser que se aminore la marcha, es más seguro y permite pensar en un horizonte a mediano y largo plazo”, dijo Barrios –quien fue concejal por el PRO en Posadas– en una nota en el sitio de su empresa.

Cuando le preguntaron qué le diría a alguien que quiere hacer la conversión, no dudó: “Les diría que hablen con alguien que ya lo haya hecho porque es importante sacarse todas las dudas y escuchar la experiencia del otro. Es algo que requiere una inversión, es cierto, pero que se recupera rápidamente y representa un cambio rotundo”.



A través del Decreto 331/2017 se estableció la reducción del arancel de importación para vehículos eléctricos (HEV, BEV y FCV) por un total de 6.000 unidades y una duración de tres años, que luego fue extendido, mediante el decreto 846/2020. Además, en varias provincias y municipios implementaron la exención de pago de patentes y la reducción costos de registración.

Por otro lado, hay previstos incentivos para la fabricación local y compra de autos eléctricos en un proyecto de Ley de Movilidad Sustentable que aun no fue enviado al Congreso. Actualmente, en nuestro país se fabrican vehículos eléctricos de tamaño pequeño, destinados a la movilidad urbana, en pymes de origen nacional y en base a desarrollos propios.

Fuente: Infobae