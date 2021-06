Damián Betular habló sobre el posible ganador de MasterChef Celebrity

Queda menos de una semana para la esperada final de MasterChef Celebrity 2 y Damián Betular habló de los cuatro finalistas que siguen peleando por la victoria.

El cocinero y jurado del reality estuvo invitado a Flor de equipo, en Telefé, y analizó los “puntos a favor” de los participantes elegidos, después de la salida de la última eliminada Claudia “la gunda” Fontán.

Los participantes que llegaron a la última etapa de MasterChef Celebrity son: Georgina Barbarrosa, Cande Vetrano, Gastón Dalmau y Sol Pérez. Damián habló de cada uno de ellos y adelantó las aptitudes que reúnen que los podrían convertir en el ganador y poseedor del premio, en dinero, a partir de sus dotes para la cocina y de sus características personales que aportan al show.

Con respecto a la ex casi ángeles, Candela Vetrano, explicó: “Cande tiene una sonrisa 10, es buena compañera, alegre, es un combo. Tiene su identidad gastronómica, es fresca, es moderna, ama el cake. Ella podría tener, tranquilamente, un restaurant en Palermo Hollywood”.

Las palabras de aliento no resonaron en la puntuación del compañero de elenco de la actriz. “En Gastón son pocas las cosas positivas. El te pone todo el tiempo esa cara de gatito que no nos conmueve. Nos da cariño pero no nos conmueve. Va muy bien como pastelero, es muy preciso, muy dedicado en todo lo que hace, algo que es fundamental para mi. Y va a poner su pastelería, Dalmau, en San Francisco”, comentó Betular sobre Gastón Dalmau.

El jurado de MasterChef es allegado a la comediante Georgina Barbarossa, pero eso no quitó que tenga un criterio justo al hablar de ella a la hora de cocinar: “A Georgina tengo el gusto de conocerla, he pasado años nuevos con ella, es lo que se ve. Es diversión, muy buena compañera, es el mix entre la tía copada y la madre. Tiene muchas recetas de familia española pero es despistada, no se ha prendido fuego de milagro y hace abuso de la sal”.

Para finalizar, opinó sobre la ex chica del clima: “Sol Pérez es hipnótica, no la puedo dejar de mirar. Es una cocinera con una obsesión espectacular, que siempre quiere ser el diez. Es generosa y buena compañera. Salió de su esquema y hace recetas espectaculares. Este show la ayudó muchísimo y yo la adoro”.