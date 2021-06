“Gané cuando pude mostrarme como soy”, el mensaje de Gastón Dalmau tras ganar Masterchef

A pesar de que comenzó la competencia con perfil bajo y muchas inseguridades, el actor Gastón Dalmau logró superarse a sí mismo y demostrar el gran potencial que tiene en materia de gastronomía.

Con el correr de los desafíos, el joven pudo ganar confianza en la cocina y, siguiendo los consejos de los tres jurados, pudo llegar a la final y consagrarse como el campeón de MasterChef Celebrity 2 ante su contrincante Georgina Barbarossa.

Luego de que se transmitiera la gran final anoche, en donde los dos participantes dieron lo mejor de sí con un plato de entrada, plato principal y postre, el actor compartió su felicidad en las redes sociales.

En su cuenta personal de Instagram, Gastón Dalmau compartió una fotografía en donde se lo puede ver súper feliz sosteniendo el premio, junto con un mensaje cargado de emoción y agradecimiento.

“No me alcanzan las palabras para agradecer a cada una de las personas que me ayudó y acompaño en estos 5 intensos e increíbles meses, un esfuerzo y logro en equipo”, comenzó diciendo Dalmau.

Luego, Gastón Dalmau siguió: “Esto es para y por toda esa gente, el equipo, jurados, conductor, compañeros, que hicieron este maravilloso programa, esta competencia sana que tanto se necesita en nuestra tv”.



En la publicación que obtuvo más de 417 mil “likes”, el gran ganador siguió agradeciendo por el aguante: “Gracias infinitas a ustedes, los que me están leyendo, me apoyaron y confiaron en mí, en momentos que me caí, frustré, que no daba más, ustedes que con cada palabra, mensaje de aliento, hicieron que siguiera y pudiera”.

También, Gastón Dalmau se animó a contar los sentimientos que tuvo que superar para poder ganar el certamen: “Gracias me queda corto, pero no puedo expresar con otra palabra lo que realmente siento en este momento. Ya gané cuando superé mi frustración, cuando pude mostrarme como soy, ya gané con la gente que conocí, todo lo que aprendí y disfruté y sobre todo gané con el amor de toda la gente que me llevo. Ese es el mejor premio”.

Por último, el joven agradeció a Telefe y al exigente jurado por haberlo elegido como ganador del reality más visto en los últimos tiempos y también agradeció a su familia por el apoyo incondicional.