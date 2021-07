Agustín Rossi afirmó que se enteró por televisión que debía renunciar como ministro y pidió que Omar Perotti se tome licencia

Ayer el Presidente adelantó que todos los funcionarios que participan de las elecciones legislativas deberán renunciar a sus cargos. En ese marco confirmó que Agustín Rossi dejará de ser ministro de Defensa para así embarcarse en la campaña como precandidato a senador nacional en la provincia de Santa Fe. “Todos los que son candidatos tienen que dejar sus cargos. Es una regla ética que quiero preservar. La pérdida de Daniel (Arroyo) es muy grande. También la pérdida de Agustín es muy grande”, dijo horas atrás Alberto Fernández en C5N.

Sin embargo, el caso de Rossi es distinto al de Victoria Tolosa Paz o Daniel Arroyo. El funcionario había ratificado su decisión de integrar una de las listas del Frente de Todos en las PASO pese a los pedidos oficiales a que decline su candidatura para favorecer la unidad del espacio, según reveló Infobae. La puja interna del oficialismo en territorio santafesino provocó malestar entre la Casa Rosada, el gobernador Omar Perotti y Rossi, quien desafía su liderazgo en la provincia con una lista propia en las primarias para competir con la boleta impulsada por el gobernador, que cuenta con el aval tanto del presidente Alberto Fernández como de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El por ahora ministro había asegurado en radio Urbana Play que “nadie me pidió nada”, acerca de los rumores de una eventual renuncia a su cargo si no baja su precandidatura. Posteriormente, el Presidente confirmó que el ex diputado nacional en dos períodos tendrá que dejar su función. En las últimas horas, Rossi rompió una vez más el silencio para referirse a la decisión que influye en su futuro inmediato.

“Mi renuncia está a disposición del Presidente, él me dirá cuando la tengo que efectivizar; y me enteré que tengo que renunciar por la televisión, igual que todos”, afirmó en radio El Destape.

Antes, en declaraciones a TN, agregó: “Estoy muy tranquilo en todo lo que he hecho”, afirmó reafirmando su candidatura, a partir de la cual enfrentará a la lista de Omar Perotti. “No estoy para nada caliente, estoy con serenidad por las decisiones que tomo”.

“Con esta decisión que anunció el Presidente voy a tener absoluta libertad para plantear y llevar adelante el debate político que necesita la provincia de Santa Fe”, declaró Rossi destacando “el profundo sentido ético” que tiene Alberto Fernández.

Al respecto consideró que así como él debe renunciar al Ministerio de Defensa, la misma regla tendría que ser respetada por Perotti: “No le pediría que renuncie pero como se puso de senador suplente que pida licencia estos meses”.

Rossi, además, consideró que “desbarató” el plan de Perotti de “convertir al peronismo en un símil del peronismo cordobés”. “Había lanzado su corriente política, similar a la corriente que expresa (el gobernador de Córdoba) Schiaretti. Él quería hegemonizar al peronismo, domesticarlo, poniendo un dirigente de su confianza como candidato a senador; él ponerse de senador suplente y después transitar la campaña provincializando el debate, esconder al presidente y a la vicepresidenta y, según como fuese el resultado electoral, a fin de año anunciar que sacaba al peronismo del Frente de Todos”, explicó, haciendo un repaso su visión sobre lo que presume que son las intenciones del gobernador.

Luego añadió que cuando con su aliada política, y vicegobenadora provincial, Alejandra Rodenas anunciaron la decisión de armar una lista, “se abortó” lo planificado por el actual gobernador, quien “buscó aliados que antes no tenía, cambió su candidato y siguió en una actitud que lo mal califica”.

“Yo voy a dejar de ser ministro de Defensa y el gobernador está pensando en 2023. Se pone de senador suplente porque en la provincia de Santa Fe no hay relección entonces al que pone de titular en 2023 lo hará renunciar para ponerse él de senador, en una actitud absolutamente falta de ética”, cargó contra Perotti, enfatizando las diferencias.

Consultado sobre qué le genera, habiendo sido un fiel defensor de las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, que la vicepresidenta haya pactado con el gobernador de Santa Fe, respondió que “no le consta” que eso haya sucedido. “Si así fuera, para mí es absolutamente secundario. Yo no voy a dejar de defender el proyecto de Néstor y Cristina por como Cristina arma las listas en un determinado distrito. Mi adhesión a ese sistema de ideas y a su liderazgo, y mi mirada sobre lo importante que fue la irrupción del kirchnerismo en la política argentina, los voy a seguir sosteniendo”, justificó.

“Voy a seguir siendo cristinista en la provincia de Santa Fe porque cuando haya que defenderla a Cristina, él único que va a estar voy a ser yo. ¿Alguien cree que Perotti la va a defender?”, preguntó. “Le digo a los peronistas de Santa Fe que Perotti no nos va a robar el peronismo en la provincia”, subrayó.

Rossi contó que Alberto Fernández le insistió con su candidatura en el marco de estas elecciones pero después “pasaron cosas”. Explicó que Perotti no estaba de acuerdo pero el Presidente insistió en armar una lista de unidad. “Yo propuse: como el gobernador iba como senador suplente yo iba a encabezar como diputado”, pero, según reconstruyó, Perotti le respondió: “Yo no quiero que vos estés en las listas”.

“No me enojé pero me dolió. Le dije: ‘si yo no puedo estar, te propongo que Alejandra Rodenas encabece’. Me dijo que tampoco, que tenía que ir su candidato. Y me dijo que veamos otros puestos dentro de la lista de diputados. Cuando fui a ver eso, tampoco era posible . No querían acuerdo, querían una rendición incondicional y que desaparezcamos de la discusión política de Santa Fe”, detalló sobre la interna que se desató en el Frente de Todos.

Por estas horas Rossi se mantiene firme, asegura que Perotti “se va a llevar una sorpresa” en las PASO y que “los peronistas de Santa Fe no se van a domesticar”. A su vez, espera el regreso de Alberto Fernández de Perú para decirle “cuando quiere que le presente la renuncia”.

Para terminar agradeció a su equipo del Ministerio de Defensa y reveló que no le duele dejar el cargo. “Cuando uno hace política tiene que saber que las decisiones no son inocuas. El Presidente es el Presidente. Fijó una regla que es para todos, me parece que está en su derecho llevarla adelante. Me va a permitir tener estas seis semanas para trabajar en la provincia de Santa Fe”, concluyó, en la que pudo ser su última entrevista como funcionario del Gabinete.

Con información de www.infobae.com