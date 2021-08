“No hay pruebas de que haga mal”, Anita Pauls contó que consumió marihuana durante su embarazo

El consumo de marihuana genera debate en la sociedad, y aun mas en mujeres embarazadas. Julia Mengolini es una las defensoras de su consumo y la legalización del cannabis medicinal.

La periodista reveló que durante su embarazo fumo marihuana y muchas mujeres se manifestaron en contra. Pero otras apoyaron su idea como Anita Pauls.

La actriz realizó una entrevista en Mitre Live desde Estados Unidos donde esta viviendo junto a su pareja Brian. El 15 de junio se convirtió en mamá de Bendi Aissa luego de 74 horas de trabajo de parto.



Anita Pauls contó la experiencia en las redes sociales y mostró la imagen de su beba que peso 2,871 kg. A menos de un mes del parto, la actriz habló con el periodista Juan Etchegoyen sobre el consumo de marihuana.

La reciente mamá confesó que en el primer trimestre tuvo nauseas y el consumo de marihuana la ayudó con ese síntoma. Anita Pauls prefirió acudir al cannabis antes que un medicamento que le ofrecía su médico.

“Cada mujer vive el embarazo como puede y que nadie es nadie para juzgar a otra persona, de última no lo hagas, son las cosas de la vida” aclaró la actriz.

Por otro lado, Anita Pauls explicó que no lo hacia para “fumarse un porro” sino por una cuestión de salud. Cuando estaba embarazada las nauseas no la dejaban comer y llegó a pesar 45 kilos.

También contó que no hay pruebas que el consumo de cannabis durante el embarazo haga mal. Por otro lado, hace unos meses la actriz prefirió no vacunarse contra el coronavirus y generó polémica.

La médica de Los Ángeles le recomendó no aplicarse la vacuna porque “las embarazadas tienen más riesgo de morir”. Además le explicaron que si su hija nacía con algún problema “no se hacen cargo”.