L-Gante lanzó un nuevo tema y en su letra nombró a Cristina Kirchner

Ya era conocido entre los jóvenes pero su figura se catapultó a niveles impensados cuando Cristina Kirchner lo mencionó como ejemplo de un adolescente que pudo progresar en la música gracias a la computadora del programa “Conectar Igualdad”. L-Gante estuvo en boca de todos y en medio de la polémica que se generó debido a la utilización del plan del Gobierno. El cumbiero -como se define él- lanzó una nueva canción en la que se hizo eco de aquella situación, nombró a la vicepresidenta y en apenas 48 horas logró superar las dos millones de reproducciones.

“Les recomiendo que lo escuchen, con esa [computadora de] Conectar Igualdad que recibió en 2014 hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube”, dijo CFK el pasado 1 de julio durante un acto en Lomas de Zamora. La frase hacía referencia a las propias declaraciones de Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, quien en una entrevista con La Caja Negra reveló que había grabado su primer hit utilizando “un micrófono de $1.000 y una computadora del Gobierno”. El tema en cuestión era “L-GANTE RKT”, lanzado en octubre del año pasado y que a la fecha acumula solamente en YouTube 212.346.126 de visualizaciones.



El propio joven de 21 años se encargó de “corregir” a Cristina Kirchner y contó que la netbook del Gobierno no se la dieron en la escuela, no recordaba si la había cambiado por un celular o si había vendido un celular para comprar la computadora: “Un negocio así fue”. “Lo que ella dijo fue el logro que yo tuve”, remarcó. Y agregó: “Lo que podría corregir es que no hay que recibir cosas así porque sí. La gente que me vendió la computadora a mí es porque no le dio uso y a mí me gustaría que la persona que haya recibido eso en verdad la use. Esas son cosas que hay que corregir”.

Tras la aclaración del músico, su nombre y su historia fueron víctimas de un tironeo político por el cual debió salir a explicar en sus redes sociales que “no se posiciona en ningún lado” y que no cae “en ningún juego político”. “Aunque haya tenido muchas críticas por usar mi nombre de algún tipo de referencia y lo mezclen con mis letras, quiero que sepan que yo me hice famoso por cantar la realidad y que gracias a esa netbook hoy yo acomode mi vida y mi familia”, expresó y remarcó que su publicación la hizo ”solo para mostrarme agradecido con la persona que tomó el valor y llevó el gran cargo de mostrar por cadena nacional un reconocimiento hacia mis logros”. “Yo no hago política. Hay una cosa que me enseñaron: ser respetuoso y agradecido”, concluyó en aquella oportunidad.

Justamente, de respeto y agradecimiento habla el nuevo tema que publicó el pasado domingo en el que en su letra mencionó a Cristina Kirchner. “Malianteo 420 (Volumen 2)”, en coproducción con Dt. Bilardo, superó en apenas 48 horas las dos millones de reproducciones. Si bien esta nueva obra del género “cumbia 420″ no tiene nada que ver con la política, en un fragmento L-Gante recitó: “Me nombró la ex presidente y aunque fuera innecesario, yo demuestro mi respeto y respeto le falta a varios”.

También destacó al arquero de la Selección Argentina de Fútbol, Emiliano Martínez, con la frase que popularizó en la semifinal contra Colombia de Copa América. “Mirá que te como como el Dibu Martínez”, dice en su letra Elian Valenzuela.



Mientras su música no para de crecer a pasos agigantados en todas las plataformas, el oriundo de la localidad bonaerense de General Rodríguez espera convertirse en papá a mediados de septiembre. Según reveló su mamá, será una nena a la que L-Gante la bautizará como Jamaica.

Además, en noviembre será uno de los diez oradores del primer ciclo de charlas TED a nivel mundial que se llevará a cabo en el Barrio 31. El evento se desarrollará el día 13 de ese mes, en el playón central del lugar, y cada invitado tendrá entre diez y quince minutos para exponer. Como ocurre en cada emisión, las participaciones serán grabadas y subidas en YouTube, pero también convocan a que la gente lo vea en vivo, siempre respetando todos los protocolos para evitar la propagación del coronavirus.

