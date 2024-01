More Rial le hizo una llamativa promesa a su padre a cambio de una casa para vivir con su hijo

Luego de haberse quedado sin una casa para poder vivir junto a su hijo Francesco, More Rial decidió pedirle a Jorge Rial un favor para poder reestablecerse a pesar de que hace unos meses lo había criticado en varios programas de televisión.

Lo que ocurre es que, More entró en desesperación a causa de que no puede estar con su hijo porque no tiene un lugar fijo para vivir y necesitó pedirle ayuda al periodista para poder conseguir una casa nueva.



Durante una entrevista con Socios del espectáculo, Rial explicó que en estos momentos se encuentra durmiendo en las casas de sus amigos y hasta alquiló habitaciones en diferentes lugares para poder pasar la noche.

“Estoy viviendo en Córdoba y no lo tengo a Francesco Benicio, pero estamos en eso. Obvio que lo re extraño, es lo único que yo tengo”, contó la mediática demostrando que está atravesando un momento muy difícil.

Además, Morena aprovechó la ocasión para pedirle a su padre que la ayude, a pesar de que el periodista se encuentra trabajando en México: “Yo estoy grande, pero creo que no le cuesta nada ayudarnos a tener un hogar”, advirtió.

Luego de hacer el pedido en público, la influencer decidió hacer una promesa para convencer al conductor y le aseguró que la comida y las fiestas las pagará ella con el dinero que gana por sus acciones comerciales en las redes sociales.

Cabe resaltar que, More hace tiempo que se encuentra en un conflicto legal con el padre de su hijo, Facundo Ambrosioni, y su abogado Alejandro Cipolla le comentó a TN Show que denunciarán al joven: “No está pagando la manutención del nene y vamos a accionar judicialmente en febrero para embargarlo. Morena no tiene ayuda alguna”.

Fuente: Pronto