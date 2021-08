Santiago Cafiero volvió a justificar a Alberto Fernández: «El Presidente no jodió a nadie»

El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, se volvió a referir a las fotos del cumpleaños de Fabiola Yañez, que ocurrieron en 2020 mientras regía el aislamiento social y obligatorio, y aseveró que «a la gente le debemos todas las explicaciones y las estamos dando. Así, justificó a Alberto Fernández: «Tenemos que dejar en claro esto: el Presidente (Alberto Fernández) no jodió a nadie«, comentó.

En este sentido, advirtió que no así «a la oposición negacionista», en referencia a Juntos por el Cambio «que endeudó al país por 100 años». Asimismo, recordó que «sin embargo, ellos fueron a ‘liberar’ a Formosa y a hacer marchas de contagio que luego suscitaron aumentos de contagios y muertes», y eso «es necesario remarcarlo», mientras recorría Entre Ríos, según informó C5N.

«Hay una necesidad de parte del Presidente de explicar que hubo un error, una equivocación. A la gente le debemos todas las explicaciones y las estamos dando, no a la oposición negacionista», expresó. Por otra parte, el viernes, argumentó: «Es evidente que hubo un descuido, se cometió un error, no debería haber ocurrido. Fue un evento social que no debería haber ocurrido».

Al mismo tiempo, en una conversación con Gustavo Sylvestre amplió: «También vale aclarar que en ese momento Olivos funcionaba como el centro de operaciones de la pandemia. Mucha gente entraba y salía, había reuniones con ministros, sectores y expertos epidemiólogos. Y en una ocasión hubo un evento social que no debería haber ocurrido. No hay mucho más para agregar».

Por último, el Jefe de Gabinete evitó ahondar en mayores discusiones sobre el tema y volcó su alocución en críticas a la oposición, quienes adelantaron que presentarán ante el Congreso un pedido de juicio político a Alberto Fernández. «Aflora el oportunismo político. Ahora la oposición, que no acercó ninguna propuesta, se rasga las vestiduras. Buscan desviar la atención y hacer especulaciones electorales con una foto. ¿Justo en el medio de la campaña aparece esto?», cerró.

Con información de www.elintransigente.com