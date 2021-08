La oposición presentará un proyecto de amnistía para las personas sancionadas durante la cuarentena

Luego de que se filtrara una foto de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez tomada en julio 2020, que evidenció la violación por parte del presidente Alberto Fernández de las normas sanitarias vigentes en aquel entonces, la oposición no escatimó en críticas e incluso pidió juicio político al Jefe de Estado.

En este marco, trascendió en las últimas horas que está en carpeta del radicalismo un proyecto de amnistía para las personas sancionadas durante las restricciones. Así lo confirmó Gustavo Menna, diputado nacional y precandidato en las listas de “Juntos por el Futuro” en Chubut, en declaraciones a Futurock.

"Vamos a presentar un proyecto de amnistía para las cientos de causas a personas que fueron sancionadas o multadas durante las restricciones", aseguró.

En la misma línea Menna fue consultado por la posibilidad de iniciar un juicio político contra el Presidente, a lo que respondió: "El juicio político es un mecanismo que existe en la Constitución". "Objetivamente las causales están, habría que ver cómo se desarrollan las instancias de un juicio político para Alberto Fernández", añadió.

Con un fuerte discurso contra la oposición, el Presidente volvió este lunes a referirse a la polémica por la foto de la reunión social en plena pandemia. "Si alguno piensa que me va a hacer caer por un error que cometí, sepan que me hacen más fuerte", disparó. Así lo afirmó al encabezar esta tarde la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación (CUDI), que funcionará en la localidad bonaerense de González Catán, en un edificio construido por el municipio de La Matanza.

Con un fuerte discurso contra la oposición, el Presidente volvió a referirse a la polémica por la foto de la reunión social en plena pandemia. "El único responsable soy yo, me hago cargo", dijo al sostener que se intentó hacer una interpretación de que buscó cargar culpas sobre la primera dama por la reunión.

"Me pasé el fin de semana leyendo la hipocresía de los que me criticaban. Por un desliz, un descuido se organizó una comida que no debía organizarse. No anduve con vueltas y en menos de 24 horas dije que lamentaba lo que había sucedido, que no tendría que haber pasado. Y me disculpé ante el pueblo. Algunos dijeron que le eché la culpa a mi compañera, pero no, me hago cargo. Fui yo, y doy la cara", señaló.

Con información de www.ambito.com