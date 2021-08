Rodrigo Díaz explotó contra quienes se negaron a estar en la serie de Ricardo Fort: “Puedo contar cosas que nadie sabe”

En las últimas semanas se generó una polémica en torno a quiénes darán sus testimonios en El Comandante, la serie documental que mostrará detalles desconocidos sobre la vida de Ricardo Fort. A pesar de que todavía faltan algunos meses para su estreno, Virginia Gallardo recibió fuertes críticas por negarse a participar.

Incluso, Martita Fort expresó que se sentía decepcionada por el rechazo de la panelista de Intrusos. Por su parte, Violeta Lo Re reconoció que solo aparecerá frente a cámara si la producción le paga para hacerlo

En ese contexto, y a diferencia de dos de las parejas más mediáticas que tuvo el extravagante millonario, Rodrigo Díaz pidió públicamente que le permitan contar cómo fueron sus días juntos sin dinero a cambio.



“O tenés una intención económica con la serie o no querés salir porque querés tapar tu pasado. Yo la escuché a Virginia y no tengo nada en contra de ella, porque sé que Ricardo la amó como ser humano y no como mujer, porque a él no le gustaban las mujeres”, lanzó el último novio del ‘chocolatero’ en diálogo con Nosotros a la Mañana que se emite por El Trece.

A su vez, marcó algunas contradicciones entre muchas personas cercanas a Ricardo Fort. “Hace dos o tres años atrás compraban vestido para el cumpleaños de 15, hoy empiezan a rozar. Nunca entendí la relación y la afinidad que hubo. Hay gente que hoy quiere ocultar que estuvo con Ricardo y eso habla mal de la gente”, sostuvo. Y añadió que los que estuvieron en la vida de su expareja deberían ser agradecidos porque se portó muy bien con ellos.

Rodrigo Díaz señaló que su testimonio es fundamental para conocer cómo fueron los últimos días de su expareja: “Viví todo y puedo contar cosas que nadie sabe, que solo las vivimos yo y los de seguridad. Porque si vamos a llamar gente que sepan cosas de verdad y gente que tiene código hoy en día, son la gente de seguridad”.

En ese sentido, expresó que no tiene nada en contra de nadie, pero sabe que del año y medio que él estuvo hubo gente que ahora sale a hablar y no estuvo nunca. Y concluyó: “Cuando Ricardo estuvo al borde de la muerte en La Trinidad, estábamos Gustavo Martínez y yo en un sillón”.