Revelan cómo fue la traición de Lizy Tagliani a Marcela Tauro y es un escándalo total: "En un hotel le mostró todo"

Nadie la vio venir: ninguna persona en la Argentina -o en el mundo entero- imaginaba un escándalo de infidelidades y traiciones entre Marcela Tauro y Lizi Tagliani por el novio de la periodista. Mucho menos cuando ellas dos trabajaban juntas y por lo menos al aire eran bastante compinches. Pero si quedaba alguna duda la despejó, hoy, la filtración del famoso mensaje que la comediante le mandó al rompecorazones rosarino.

Nancy Duré, que fue compañera de Tauro en Intrusos y además es una de las periodistas mejor informadas del país, contó paso a paso como fue la traición de Lizy que le puso los pelos de punta y los nervios a todo trapo a la panelista más querida y respetada de la televisión argentina. Según ella, lo que pudo haber fue una confusión de parte de Lizy sobre el final de la relación de Tauro.

"Ellas trabajaron juntos en la radio. No eran mejores amigas pero forjaron una buena relación que llegó a contar con algunas salidas. Qué se yo, por ahí iban a comer cada uno con sus parejas. Es decir, se conocían bien y no había motivos para pensar en algo así" empezó a contar la morocha que ya no trabaja en Intrusos -de donde se fue muy enojada con Florencia de la Ve- y ahora sacude con sus bombazos la pantalla de Socios del espectáculo.



"En un momento, Tauro entró en crisis con el novio. Pero no es que él se quería casar y tener hijos como se dijo por ahí. No. El tenía programado un viaje a Europa que tenía muchos deseos de hacer. Y ella estaba con la madre que la tenía viviendo en la casa en ese momento, muchos trabajos y al hijo que estaba con un viaje de estudios que venía pagando hace mucho. Entonces, ella sintió que estaban en otra sintonía", agregó Nancy.

QUE DECIA EL FAMOSO MENSAJE QUE LIZY TAGLIANI LE MANDO AL NOVIO DE MARCELA TAURO

"Fue ahí que hablaron y se dieron un tiempo para pensar. No es que hubo un escándalo, una pelea bochornosa o la existencia de terceros. No. La información, lógicamente, fue que estaban separados. Y el mismo día que ella lo cuenta, a la tarde fallece la mamá. Entonces, ¿Qué hizo él? La vino a buscar y la llevó a Rosario porque ella necesitaba abrazos y contención. Después se fue a Europa ese viaje y recién cuando volvió se dio el reencuentro en un hotel" preisó Duré.

Según Duré, "En ese momento es que él le dice "che, mirá el mensaje que me llegó" y le muestra a Marcela lo que le había mandado Lizy. El fue tan caballero y protector que no sólo no le contestó sino que le mostró a Marcela para que supiera lo que había pasado. Ahí Marcela se entera y claro, desde ese momento no la puede ver a Lizy". ¿Qué decía el famoso mensaje? Anoten: "Cuando estés por Buenos Aires avisame y nos vemos en el departamento". Parece que hay alguien que se llevó "códigos" a marzo.

Fuente: Diario Show