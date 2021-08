“Autodestruí mis ovarios”, Vicky Xipolitakis relató el calvario que sufre por el conflicto con su ex pareja

Todos saben que Vicky Xipolitakis es una de las mediáticas de mayor renombre en todo el país. Portadora de un estilo propio y característico, la rubia que se convirtió en una reconocida estrella del mundo televisivo consiguió agradar por medio de su frescura y simpatía a gran parte de la audiencia. Es esto mismo lo que la llevó a ganar miles de seguidores que a diario le manifiestan su apoyo por medio de las redes sociales, en donde la “Griega” deposita fotos y videos documentando cómo vive su día a día.

Sin embargo, actualmente Vicky Xipolitakis está atravesando un difícil momento en su vida personal. A raíz del conflicto que la envuelve con Javier Naselli, su ex pareja y padre de su hijo Salvador Uriel, la hermana de Stefy lleva semanas intentando superar el sufrimiento que la condena todos los días.

Así, pocas horas después de que se conociera que Vicky Xipolitakis fue desalojada de su departamento en Recoleta, en donde ella alquila y vive junto a su bebé, la vedette rompió el silencio. El conflicto que involucra a su exmarido Javier Naselli gira en torno a la cuota alimentaria de Salvador, y por esa razón ella quiso contar cómo su salud se vio gravemente afectada a partir del estrés que le significa lo que está viviendo.

“Me dijeron que no podía ser más mamá y me agarró un dolor… Hasta en la salud este hombre me está afectando. Me está arruinando hasta la salud”, se lamentó, aunque no perdió la esperanza de volver a ser madre de forma natural. También reconoció que comenzó un tratamiento con el respaldo de profesionales atentos y dedicados, lo que a su vez la hizo volver a las medicaciones. “Parece que ahora mis ovarios están despertando de a poquito. Así que me parece que me estoy curando”, reconoció.