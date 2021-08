José Luis Espert le contestó a Máximo Kirchner y acusó a Tolosa Paz y a Santilli de vivir hace décadas del Estado

Con una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, el economista y precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires José Luis Espert salió al cruce de las declaraciones formuladas por el titular del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, en un acto en Escobar, donde presentó a los precandidatos del Frente de Todos. En esa oportunidad, culpó al liberalismo por la crisis del país, al apuntar a los que llamó “verdaderos talibanes económicos liberales que someten a los pueblos”.

Espert reaccionó con un duro mensaje: “Al revés. El liberalismo libera y hace ricos a los pueblos que corruptos populismos como el kirchnerista, embrutece, esclaviza y empobrece”. Y recordó que “la Argentina ya tiene la mitad de su población pobre y más del 70% de los chicos del conurbano cerca de la miseria”.

El precandidato de Avanza Libertad también calentó la campaña acusando a sus rivales de vivir desde hace décadas del Estado.

“Estuvo con Menem, con Duhalde, con Ruckauf, con Macri y Larreta. Completito el colorado...”, escribió, en obvia alusión a Diego Santilli, ex vicejefe de Gobierno de la Ciudad, que hoy encabeza una de las listas de Juntos por el Cambio que competirá en las PASO del próximo 12 de septiembre.

“Hace 30 años que vive de tu laburo y nuestros impuestos”, agregó.

Luego le dedicó una crítica similar a Victoria Tolosa Paz, primera en la lista de precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos: “Estuvo con Duhalde, con Solá, con Scioli, con Cristina y con Fernández”, señaló. “Laburar nunca no??”, ironizó.

Y luego llamó a expresar estas críticas en las urnas: “Hay que decir #BASTA y votar distinto, a gente que labure como vos y no parásitos que viven del Estado. Por ahí nos va mejor”.

“#BASTA de la clase política que hizo un desastre con nuestras vidas. ¡El 12 de Septiembre votá distinto!”: es uno de los leit motiv del precandidato liberal, que propone una serie de reformas para evitar que el país se convierta en “una gran villa miseria”.

Entre otras cosas propone una reforma laboral mediante la modificación de cinco leyes: la de indemnización por despido, la de contrato de trabajo, la de convenciones colectivas de trabajo, la de asociaciones profesionales y la ley de obras sociales. José Luis Espert cree necesario “eliminar el unicato sindical, promover la democracia en los gremios y que la negociación colectiva sea descentralizada por empresas”.

El economista también quiere “cortarle el chorro (de plata) a las organizaciones sociales”, aunque aclara que no suprimirá los planes de modo drástico, por que “hay una necesidad objetiva que no cuestionamos”. “Pero basta de darles plata pública del contribuyente (a las organizaciones sociales), la plata se le da al que quedó fuera del sistema, no a los que viven del manejo de la gente que recibe los planes”, sentenció.

Aunque no habla de eliminar estos subsidios, sí considera que hay que unificar el vasto universo de planes sociales en un solo ingreso familiar. Al mismo tiempo, considera que habría que otorgarle “un incentivo al empresario” que contrate a un beneficiario de un plan, por ejemplo, eximiéndolo de aportes patronales.

Con información de www.infobae.com