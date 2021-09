La 10 del Barcelona ya tiene nuevo dueño: Ansu Fati

En cuanto se confirmó la salida de Lionel Messi del Barcelona, los hinchas del conjunto catalán y los fanáticos de Leo no dudaron en pedir que la camiseta número 10, ese número que llevó durante tantos años en la espalda el mejor jugador de la historia del club, fuera retirada como homenaje a la Pulga. Sin embargo, por el reglamento de La Liga, la posibilidad fue descartada por el club.

Así, a poco menos de un mes de la emotiva despedida de Messi, llegó el día que los hinchas del Culé y los seguidores de Leo pensaron que nunca iba a llegar: la 10 ya tiene nuevo dueño. Este miércoles el Barcelona anunció todos los dorsales para la temporada y el icónico número fue entregado a la joven joya del conjunto catalán: Ansu Fati.

La llamativo es que, a diferencia de los otros números, que sólo fueron anunciados con una imagen, para el caso de la 10 el Barcelona decidió grabar un video con Ansu recibiendo su nueva camiseta y su nuevo número. Y, si bien el público del Barsa tiene un gran aprecio por la gran promesa del club, el video no fue tan bien recibido por los seguidores.

Entre algunos aplausos, no faltaron las críticas. Muchas de ellas apuntaban contra el club por no poder detener a Leo, otras criticaron que no era necesario hacer semejante presentación, sobre todo teniendo en cuenta la importancia de la camiseta, pero la mayoría hizo hincapié en la presión que el Barcelona está cargando sobre la espalda de la joven estrella, que tiene sólo 18 años.

Es que el club no sólo ve en Ansu al próximo Leo Messi del club, sino que encima, también le da su camiseta. Y con todo lo que representa esa camiseta para el club.

¿Por qué el Barcelona no pudo retirar la 10?

El reglamento de La Liga impide retirar camisetas porque en España los dorsales van del 1 al 25 para el primer equipo y del 26 al 50 para canteranos. A diferencia de otros países, donde se pueden elegir números del 1 al 99, en el país ibérico con más estrictos en este punto.

Si el Barcelona hubiera querido retirar la 10, entonces La Liga le pediría al club de la Ciudad Condal que redujera su plantel a 24 jugadores profesionales.

Fuente: ole.com.ar