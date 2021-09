La tajante condición que puso Santi Maratea para ir a lo de Mirtha Legrand: “Estamos en una pulsada”

Uno de los influencers con gran popularidad debido a su actitud solidaria, es Santi Maratea. Por su compromiso en distintas causas, el joven suele profundizar con sus reflexiones y por eso, fue invitado al programa de Mirtha Legrand. Sin embargo, puso una condición que aún está siendo negociada.

El programa de Mirtha Legrand es uno de los más tradicionales en la televisión y miles de personas desearían estar presentes. Si bien Santi Maratea expresó su agradecimiento, dio a conocer el requisito que él impuso para ir y que no resulta tan sencillo de cumplir por parte de la producción.

Debido a su popularidad y repercusión que tiene cada campaña que encara, Santi Maratea se convirtió en la figura que muchos programas desean tener. Sin embargo, el joven establece ciertas reglas que le permiten sentirse cómodo y resaltar su imagen.

En su perfil de Instagram permitió que los seguidores le hagan preguntan. “¿Vas a lo de Mirtha?”, le consultó un usuario y él no dudó en aclarar que están en plena negociación. “No sé, porque estamos en una pulsada”.

Al respecto, Santi Maratea reveló cuál fue la principal condición que puso para asistir. “Yo quiero ir solo, la producción me dice que no se puede, pero yo les digo que Jorge Lanata fue solo e igual me dicen que no”, expresó en referencia a los programas especiales que suelen hacer con personalidades destacadas.

A su vez, el joven indicó que se enteró que la propia Mirtha Legrand quiere que él esté en su programa. “Si Mirtha dice eso, me muero de la emoción, no sé qué hacer”, remarcó el influencer ante las negociaciones que mantiene para asistir a la tradicional mesaza donde quiere estar presente pero con todo el tiempo para estar cómodo y explayarse sobre distintos temas.