No hay manera que Atlético gane un partido

Atlético de Rafaela sigue sin poder ganar. Anoche cortó la racha de derrotas con el empate 1 a 1 con Güemes de Santiago del Estero, encuentro que se jugó en el Monumental por la fecha 24 de la Primera Nacional, en la zona B.

Dos puntos de los últimos 21 que tuvo en juego el torneo hablan por sí solos de la pobre imagen y campaña que viene teniendo la ‘Crema’ en la segunda rueda de la temporada 2021.

El elenco visitante se puso arriba en el marcador por intermedio de David Romero, a los 39 minutos del segundo tiempo. Unos minutos después, a los 43, llegó el empate por intermedio de Cristian González, luego de una pelota parada y de llevarse por delante la pelota. Precisamente el defensor celeste llegó al límite de amarillas y no podrá estar en el próximo encuentro.

Atlético intentó construir a base de una defensa sólida y si bien no sufrió mayores sobresaltos tampoco generó demasiado en ofensiva como para inquietar el arco de Salvá. Una de Chimino, clara debajo del arco, y un par de disparos de media distancia del goleador Bieler. Nada más.

Lo bueno, más allá de haber cortado con las derrotas (eran tres en continuado) fue el regreso de Matías Valdivia. El mediocampista que había sufrido la ruptura de ligamentos cruzados en enero último volvió a sumar minutos.

En cuanto a la visita, el empate lo dejó con un sabor algo amargo porque si bien sigue arriba como escolta del líder Barracas Central, si ganaba, recuperaba la cima y cortaba con la racha de siete sin ganar.



EL RESTO DE LA FECHA

ZONA A Viernes 03/09: jugaban Tigre vs Agropecuario. Sábado 4/9: 15hs Estudiantes BA vs Temperley (Lucas Comesaña), 15hs Chacarita vs Riestra (Lucas Novelli), 15.30hs Alvarado vs Dep. Maipú (Nahuel Viñas), 17.10hs Alte. Brown vs San Martín (T) (Mario Ejarque). Domingo 5/9: 11hs Nueva Chicago vs Belgrano (Pablo Giménez), 11hs Atlanta vs Gimnasia (Mza) (Julio Barraza), 11hs Mitre (SdE) vs Estudiantes (RC) (Luis Lobo Medina).

ZONA B Viernes 03/09: Barracas Central 0 vs Ferro 0, San Martín (SJ) 1 vs Def. de Belgrano 0. Sábado 4/9: 15hs Brown (A) vs Santamarina (Jorge Broggi), 15hs Instituto vs Tristán Suárez (Yamil Possi), 15hs Gimnasia (J) vs All Boys (Fabricio Llobet), 15hs Villa Dálmine vs San Telmo (Ramiro López), 15.30hs Ind. Rivadavia vs Dep. Morón (Nicolás Ramírez), 15.30hs Brown (PM) vs Almagro (Rodrigo Rivero).

Las formaciones y datos del partido:

ATLÉTICO DE RAFAELA: Agustín Grinovero; Cristian González, Fernando Piñero y Agustín Bravo (83m Jorge Molina); Cristian Chimino, Facundo Nadalín, Facundo Soloa y Roque Ramírez (70m Matías Valdivia); Ayrton Portillo, Lautaro Parisi (76m Franco Jominy); Claudio Bieler. Suplentes: Pedro Bravo, Brian Calderara, Federico Recalde, Guillermo Funes, Alex Luna, Enzo Avaro. DT: Walter Otta.

GÜEMES DE SANTIAGO DEL ESTERO: Julio Salvá, Agustín Politano, Nahuel Valenzuela, Nahuel Zárate, Gonzalo Lucero y Marcelo Cardozo; Lucas Algozino, Nicolás Juárez, Albaro Pavón y Javier Bayk; David Romero (87m Alejandro Toledo) y Claudio Vega (71m Diego Diellos). Suplentes: Juan Mendonca, Imaol González, David Veliz, Federico Boasso, Nicolás Barrientos, Agustín Morales, Matías Pato Ríos. DT: Pablo Martel.

Goles en el segundo tiempo: 39m David Romero (G) y 43m Cristian González (AR).

Amarillas: C. González y A. Bravo (AR); N. Zárate y A. Pavón (G).

Estadio: Monumental de Alberdi.

Árbitro: Diego Ceballos.

Asistentes: Juan Vázquez y Juan Millenaar.

Cuarto árbitro: Franco Morón.

Fuente: La Opinión