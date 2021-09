Xi Jinping busca desmantelar la aplicación de pagos del grupo Alibaba, el MercadoPago de China

El régimen chino quiere desmantelar la popular aplicación de pagos Alipay, del gigantesco grupo Alibaba, para quitarle el lucrativo negocio de los préstamos en línea, informó este lunes el periódico Financial Times.

Este servicio de pago móvil es una aplicación indispensable en China, donde el dinero en efectivo prácticamente ha desaparecido y la inmensa mayoría de pagos se hacen con un teléfono inteligente.



En plena cruzada contra lo que ven como un oligopolio de los gigantes tecnológicos, las autoridades chinas quieren dividir la aplicación en dos entidades distintas.

De acuerdo con la información del Financial Times, que no cita ninguna fuente, una entidad mantendrá el servicio de pagos y la otra se centrará en el de los préstamos en línea.

Además Ant Group, la filial de Alibaba que posee Alipay, deberá ceder los datos de los usuarios que han solicitado préstamos en su aplicación a una agencia de calificación crediticia controlada parcialmente por el Estado.



Ni Ant Group ni Alibaba respondieron de inmediato a las solicitudes de información de AFP y Reuters.

Es la primera vez que las empresas estatales están preparadas para tomar una participación considerable en la empresa conjunta de calificación crediticia de Ant, según dijeron tres personas a Reuters la semana pasada.

Los socios planean establecer una empresa de calificación crediticia personal en la que Ant y Zhejiang Tourism Investment Group Co Ltd poseerán cada uno el 35% de la empresa, mientras que otros socios respaldados por el Estado, Hangzhou Finance and Investment Group y Zhejiang Electronic Port, tendrán cada uno un poco más del 5%, dijo una de las personas.

En tanto, este lunes el Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información advirtió a los gigantes digitales que no bloquearan los servicios de la competencia en sus propias plataformas.

En China, algunas aplicaciones de comercio digital bloquean los sistemas de pago de la competencia, o las plataformas de vídeo impiden enlazar sus contenidos en redes sociales de grupos rivales.



Según el informe del Financial Times, Ant no será el único prestamista online de China afectado por las nuevas normas. Las autoridades reguladoras chinas han puesto en el punto de mira a Ant Group y a otros gigantes de las “plataformas” de Internet en una amplia campaña que abarca cuestiones antimonopolio y de privacidad, datos de los usuarios y criptomonedas.

Las autoridades chinas lanzaron en los últimos meses una campaña para frenar lo que ellas ven como un desarrollo “desordenado” de la economía, provocando pérdidas de decenas de millones de dólares a las empresas afectadas.

El grupo Alibaba, del multimillonario Jack Ma, se ha visto especialmente en la diana de esta cruzada.

A finales de 2020, Beijing paralizó la gigantesca entrada en bolsa de Hong Kong y Shanghái de Ant Group, su filial especializada en finanzas en línea.

Meses después, la empresa matriz Alibaba fue multada con 18.200 millones de yuanes (unos 2.820 millones de dólares al cambio actual) por abuso de posición dominante en el mercado.

(Con información de AFP y Reuters)