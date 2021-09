“Un sicariato”: Omar Perotti encendió las alarmas por Santa Fe y realizó un desesperante pedido a Aníbal Fernández

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, se reunió este lunes con el flamante ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, en lo que fue la primera actividad de éste en su regreso al Gabinete. Tras el encuentro, el mandatario provincial se refirió a la crítica situación de su jurisdicción en materia de inseguridad y narcotráfico y realizó un desesperante pedido al funcionario.

Según declaró Perotti a la salida de la reunión con Fernández, la búsqueda de la administración santafesina es “mejorar el esquema de presencia de las fuerzas federales” y “coordinar con las fuerzas federales la presencia en nuestro territorio, sin duda”. Así lo refirió a la prensa presente en el lugar. En esta línea, reconoció que “Santa Fe vive un momento muy particular”.

Y explicó: “Santa Fe no solamente tiene que ir reconstituyendo su Policía, tiene que ir generando las condiciones de vinculación con la sociedad para que vuelva a ganarse la confianza; tiene, a su vez, en desarrollo juicios importantes a bandas de narcotráfico y necesitamos para ello que se entienda que estas situaciones no se dan en cualquier otra provincia porque además se ha instalado un sicariato”, manifestó el gobernador con preocupación.

En esta línea, aseveró que en su provincia se presentan “características muy diferentes a la seguridad que requieren otros lugares y, para lo cual, la presencia de fuerzas federales tiene que ayudarnos transitoriamente mientras podemos mejorar y fortalecer con más uniformados nuestra propia institución”, asentó.

Al mismo tiempo, reveló que le solicitó al ministro de Seguridad “garantizar la seguridad y la protección de todos aquellos que llevan adelante todas las acciones de desarrollo de un juicio. Los trabajadores, los fiscales, los jueces, tienen que tener la garantía de estar protegidos para cumplir plenamente su cometido”, remarcó Perotti.

Al ser consultado sobre el narcotráfico, el santafesino replicó: “La pregunta sobre el narcotráfico hay que hacerla en el mundo” porque “hay países con potencial muy superior al nuestro y no pueden, nosotros de la noche a la mañana no vamos a hacer maravillas”. Y subrayó: “Nosotros no podemos permitir es impunidad, que en nuestra propia institución haya habido jefes que se hayan apartado de sus servicios y hayan colaborado con el narcotráfico”.

“Tampoco podemos permitir que a la par de que mientras desarrollamos estas tareas, la protección debe ser fundamental para que no haya impunidad desde el punto de vista de que puedan juzgar y condenar a quienes tengan que condenar con total tranquilidad”, completó.

Para ello, el mandatario provincial ratificó: “Necesitamos acompañamiento para que desde los penales nacionales no exista la libertad como para que puedan estar generándose desde adentro de las mismas cárceles delitos en el territorio”. “Esto hay que trabajar y entender porque lo que pasa en la Argentina, en Rosario puntualmente, en menor caso en Santa Fe, lo tenemos que enfrentar con el acompañamiento de fuerzas federales”, asentó.

Y concluyó: “Hoy tenemos Prefectura, tenemos Gendarmería, Policía Federal. Creo que un comando unificado fuerte del mismo Ministerio de Seguridad tiene que garantizar una operatividad que le dé a cada uno de los vecinos también el acompañamiento necesario. Y eso es más uniformados”, insistió Perotti.

