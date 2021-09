Pico Monaco y su esposa Diana Arnopoulos anunciaron que tendrán un varón

La vida Pico Mónaco cambió muchísimo en relativamente poco tiempo, porque en junio del 2020 se casó en el estado de Florida, Estados Unidos, con su pareja Diana Arnopoulos. Tan solo unos meses después, anunciaban que iban a ser padres.

Recordemos que la pareja empezó su noviazgo a comienzos de 2019 y con un poco más de un año de relación, decidieron dar un paso más y pasaron por el Registro Civil de la ciudad de Delray Brach, Florida. La ceremonia fue sin la presencia de amigos ni familiares.

Unos días después de la ceremonia, Pico Mónaco ya había expresado sus ganas de formar una familia: “Nos hace mucha ilusión porque los dos somos familieros, nos gusta compartir con los nuestros y tenemos los mismos valores. Así que sí, creo que el bebé llegará pronto”, concluyó.

Diana Arnoupulos, tiene 31 años, es una modelo franco-griega que estudió en París y en Nueva York y hace ya varios años que vive en Miami. Ella fue quien utilizó sus redes sociales para dar el anuncio.

“Can´t wait for our baby boy” (“No podemos esperar más a nuestro bebé”), escribió la joven en Instagram, acompañando el posteo con una foto en la que se la puede ver en bikini y con una pancita de seis meses de embarazo, junto con el ex tenista en una playa en Key Largo, Florida.

Obviamente que la publicación cosechó decenas de comentarios entre los que se destacan algunos famosos como Sofía Jujuy Jiménez y Eugenia de Martino, la novia del tenista argentino Peque Schwartzman.

Hace unos días atrás había realizado otro posteo preguntándose por el sexo del bebé que viene en camino: “¿Nena o nene?”. Pico Mónaco expresó el deseo que tenía de que fuese un varón y muchos otros seguidores también arrojaron su pronostico