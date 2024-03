Marcela Tauro dio detalles de la escandalosa charla que escuchó en un baño sobre Tini Stoessel y De Paul

Marcela Tauro sorprendió al dar detalles de una polémica charla que escuchó en un baño sobre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, que vivieron un intenso romance y se terminaron separando en agosto del año pasado. La anécdota surgió en medio del lanzamiento de la serie autobiográfica del deportista, que contará cómo fueron sus inicios hasta convertirse en campeón del mundo en Qatar.

Al aire de Intrusos (América), la periodista explicó lo que oyó en julio de 2021: “Yo no quiero dar nombres porque no corresponde. Yo de fútbol no sé y en ese momento a De Paul no lo conocía, pero escuché una conversación, y decían ‘es un hijo de p...’. Era alguien que estaba muy relacionado a él”.

Tauro agregó que el mundo del fútbol estaba totalmente al tanto del supuesto engaño del jugador hacia Camila Homs, que recientemente había dado a luz a Bautista. “El grupo de la Selección lo sabía todo (lo de Tini). Lo sabían las mujeres. Todos. Camila iba a parir y él estaba con Tini… Todo eso lo escuché en un baño”, sostuvo.



Qué dijo Rodrigo De Paul sobre los inicios de su romance con Tini Stoessel

En julio de 2022, De Paul habló en América Noticias (América) y negó haber engañado a Camila Homs con la cantante. “No conocí a Tini mientras Camila estaba embarazada. Estuvo embarazada en pandemia, y yo en ese tiempo no salí de Italia, ni Tini estuvo en Italia. Era imposible”, dijo.

En ese sentido, señaló que muchos medios intentaron buscar el morbo, pero que con su expareja se separaron en muy buenos términos. “A Tini la conocí cuando me separé de Camila y con el tiempo nos empezamos a enamorar. Cami también empezó a rehacer su vida. Está con una persona que trata bien a mis hijos, y todo super bien. Fue una separación normal”, indicó en aquel entonces en referencia a Charly Benvenuto.



Por último, habló del conflicto legal que mantenía con la modelo: “Decidimos llevarlo con alguien que sepa del tema, para no seguir generando conflicto entre nosotros porque al final lo más importante son nuestros hijos”.

