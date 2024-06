Matías Alé le propuso casamiento a su novia de 22 años después de ganar un Martín Fierro Federal

Matías Alé le propuso matrimonio a Martina Vignolo, su novia de 22 años, a un mes de haber blanqueado el romance. Todo ocurrió este fin de semana luego de que el actor recibiera una estatuilla en los Martín Fierro Federal.

“Yo dije que si ganaba te iba a preguntar si te querías casar conmigo”, expresó él en el evento que se llevó a cabo en Mendoza. Luego de eso, la joven subió al escenario y ambos se mostraron muy conmovidos.

Este fin de semana, Matías fue reconocido como Mejor Labor Animación Masculina por el programa Showbeach que hizo en Villa Carlos Paz. Esta estatuilla era muy esperada por el ex de Graciela Alfano y, por eso, aprovechó el emotivo momento para hacer su propuesta de casamiento.



Cuando Alé se subió al escenario, las cámaras enfocaron el llanto de la joven de 22 años por ver a su pareja cumpliendo su gran anhelo. “Creo que esto no lo hizo nadie en un Martín Fierro y yo lo voy a hacer. Yo dije que si ganaba te iba a preguntar si te querías casar conmigo”, expresó él y en ese momento Guillermo Andino y Pamela David -los conductores de la gala- llamaron a Martina.

“Mi amor. Tengo amor, tengo trabajo, salud, tengo a mi mamá y a mi papá”, dijo Matías cuando su novia se acercó. En ese momento, en lugar de sacar un anillo, le mostró una pequeña alpargata. “Me la regaló mi hermano Elías, sin él yo no estaría acá. Es la patita izquierda, mi hermano es la pata derecha, él la tiene en su casa”, explicó el actor.

Y continuó: “Tenés el Martín Fierro en tus manos. Me venís bancando, te animaste a esto. ¿Me ayudan a que me digan que sí? No sé cuándo pero, ¿te gustaría casarte conmigo?”. Fue así que Martina le respondió muy emocionada: “Sí, obvio”.

Luego, la joven subió algunos posteos a sus redes sociales para demostrar su felicidad por el momento vivido. “Merecido es poco. Te amo y te felicito siempre. No parás de sorprenderme en cada segundo. Una locura hermosa, y claro que sí”, escribió ella.

La reflexión de Matías Alé al recibir su Martín Fierro

Cuando Matías subió al escenario a recibir su estatuilla, se mostró totalmente conmovido y no dudó en reflexionar sobre su pasado y su presente. “Este programa ya estaba hace 15 años y se les ocurrió sumarme a mí. No sé para qué, porque yo siembre iba invitado. Esperé 25 años para esto. Gracias mamá, te amo”, dijo sobre Showbeach.



“Yo me caí y me levanté. En mi mejor momento no me gané ningún premio. No soy ejemplo de nada, pero para toda la gente que está mirando en su casa, sepan que para mí esto era un sueño”, expresó él.

“Nunca pensé que iba a estar arriba del escenario”, aseguró por el reconocimiento que recibió. “A la gente que se cayó en algún momento, más allá de si el premio es un Martín Fierro, sepan que se pueden levantar y llevarse un galardón como este”, reflexionó.

Fuente: Pronto