Una senadora patagónica criticó a Alberto Fernández por la violencia mapuche: “No puede desentenderse de la seguridad”

La senadora nacional Lucila Crexell cuestionó con dureza a Alberto Fernández por su actuación ante la violencia mapuche en la Patagonia y declaró que el Presidente “demuestra ineptitud para tomar decisiones”, en medio del cruce entre Nación y la provincia de Río Negro por el envío de fuerzas federales. La región patagónica sufrió una serie de episodios violentos -que incluyó destrucción de propiedades públicas y privadas- pero en una carta el Presidente dijo que “no es función del Gobierno brindar más seguridad” en esa zona.

“A veces dudo que el Presidente sea abogado y sea argentino porque si desconoce que frente a una situación de conflicto, donde está en riesgo la integridad de la población, donde hay un conflicto en las rutas nacionales que está custodiada por Gendarmería, donde hay un conflicto que puede ser interprovincial, pero que además viene sucediendo con una escala de violencia que afecta los bienes públicos de la comunidad, desentenderse de esa manera de lo que es la seguridad interior de la República Argentina, me parece gravísimo”, respondió Crexel en declaraciones por radio RTN FM 104.9.

La senadora de Juntos por el Cambio expresó que “como patagónica me duele tener un Presidente que no la conoce, que no sabe del conflicto del cual estamos hablando, que no se involucre con los problemas que pasan fuera de la Quinta de Olivos”.

En ese sentido, consideró que “en realidad, es un Presidente que viene mostrando un desgaste y una ineptitud bastante marcada para tomar decisiones, realmente estoy sorprendida al igual muchos gobernadores que se sienten desolados para poder coordinar políticas conjuntas entre provincias y la Nación”.

“El conflicto con estos grupos minoritarios y violentos que no tienen nada que ver con los pueblos originarios que tenemos en la provincia, es un tema que viene hace mucho tiempo”, aseguró Crexell y remarcó que “es un tema que no es menor y se ha visto en la destrucción de parques y capillas y nadie hace nada. Es muy grave no solo por la integridad de la población, sino también que afecta la convivencia armónica con los grupos originarios y la interculturalidad”.

Además, consideró que “es una prepotencia y una soberbia espantosa con la que se manejan desautorizar así a una gobernadora cuando en realidad las provincias delegaron en la Nación todas aquellas competencias que no reservaron para sí”.

El Gobierno de Río Negro había asegurado que presentaría ante la Justicia Federal una denuncia por “terrorismo”, en la que no sólo incluiría el ataque a las dependencias de Vialidad Nacional, sino también el incendio que desconocidos provocaron en el flamante Centro de Información Turística de El Bolsón, ocurrido a principio del mes de octubre.

Esta semana se sumó un nuevo ataque mapuche en El Bolsón que destruyó por completo las instalaciones del Club Andino Piltriquitrón, el más emblemático de la localidad, y los autores dejaron panfletos con amenazas para el intendente Bruno Pogliano y la gobernadora.

Luego del pedido de envío de fuerzas federales a Nación, Alberto Fernández aclaró: “He decidido asistir a la provincia en su cargo con efectivos de Gendarmería que patrullarán la zona en cuestión. No obstante, es imperioso aclarar que no es una función del gobierno nacional reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad en la región”.

Antes de la carta del Presidente, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que la decisión de reforzar la seguridad en Río Negro con el redespliegue de fuerzas federales tras el ataque al Club andino Piltriquitrón, en El Bolsón, fue adoptada por “solidaridad” con la gobernadora Arabela Carreras y para “colaborar” con la provincia.

“La posición que asumimos en el día de ayer, porque ya ha habido varios desmanes, es la de colaborar. Y lo estamos haciendo en este momento. Pero la escuché a la gobernadora de Río Negro diciendo que ella no pedía favores y que era nuestra obligación hacerlo. No señora, no es nuestra obligación”, contestó Fernández a la mandataria provincial, en declaraciones a radio del Plata.

Con información de www.infobae.com