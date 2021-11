Polémica por una circular que habilita la promoción directa en la secundaria

Para la organización Docentes por la Educación, que tiene referentes en Rafaela, el Ministerio de Educación regala el título a los alumnos y fomenta la ociosidad.





"Estamos cansados de facilismos y dádivas en la educación. Imponer la promoción directa (o casi) es un atropello a la educación de calidad que merecen nuestros estudiantes. No nos vamos a cansar de decirlo: desde el Ministerio de Educación de Santa Fe se fomenta la ociosidad". El mensaje directo y contundente de la organización Docentes por la Educación, que cuenta con decenas de integrantes en Rafaela, abrió la polémica en la Provincia en torno a la circular 8/21 de la cartera educativa que dispone que los alumnos que en este último trimestre tengan una participación que supere el 70% podrán aprobar los espacios curriculares de 2020 y 2021.

Por ahora la profesora Adriana Cantero, ministra de Educación, no se pronunció sobre el tema aunque la controversia gana volumen y tarde o temprano obligará a presentar los argumentos para sostener la decisión oficial.

La circular, emitida desde la Subsecretaría de Nivel Secundario, establece que "aquellas trayectorias que la escuela considera/valora como sostenidas al cierre del tercer trimestre, e independientemente de lo que haya sucedido en trimestres anteriores, tendrán como nota final una calificación en cada espacio curricular que oscilará entre el 6 (seis) y el 10 (diez) acordes a las escalas de calificaciones establecidas en el decreto 181/09, tanto en los espacios curriculares cursados durante 2020 como en los cursados en 2021, sean de igual denominación o con diferente denominación, pero del mismo trayecto". A modo de ejemplo señala que "Matemática de 3er año 2020 y 4º año 2021, con trayectoria sostenida se registra asignándole una calificación de 6 o más en ambos espacios curriculares".

"Estas pautas encubren la promoción directa de los estudiantes, que es una decisión tomada para tapar las improvisaciones y mala gestión de estos ciclos lectivos y que es totalmente injusta tanto para los alumnos que se esforzaron como para aquellos que van a aprobar sin haber tenido una oportunidad extra para adquirir esos aprendizajes. Es una medida que en su calidad de paliativa perjudica al alumno y amplía las desigualdades", subrayó la profesora rosarina, Virginia Valenzisi, una de las referentes del espacio Docentes por la Educación ante una consulta de La Opinión.

A partir de este duro cuestionamiento a la circular del Ministerio de Educación, padres y alumnos de distintas localidades de la Provincia se comunicaron con la organización de docentes "indignados con la propuesta" que abre las puertas al sistema de promoción semi directa, reconoció Valenzisi. "Muchas escuelas de Rosario ya están trabajando con supervisores para abordar la acreditación de la unidad pedagógica 20/21 de otra manera y no como sugiere la circular", agregó.

En declaraciones a LT8 de Rosario, Valenzisi explicó que "este año no tuvimos un ciclo lectivo normal sino que se unificó con el de 2020, en la secundaria no es lo mismo que en primaria que pasás de 3º a 4º grado y lo que no se pudo aprender se retoma al año siguiente, en secundaria tenemos espacios curriculares que no se vuelven a dar, en 1er año das biología y geografía que no vuelven en 2º año". En este marco, a los profesores se les "dificultaba el cómo retomamos los contenidos no abordados en 2020, ante esto la subsecretaria de Secundaria nos envía estas pautas donde plantean que para aquellos alumnos que en el último trimestre -contando los tres del 2020 y los otros dos de 2021- tengan una participación o entrega de tareas o resultados de evaluaciones que superen el 70%, se les aprueba los espacios curriculares de 2020 y 2021".

En la nota de Docentes por la Educación, no es ético y no beneficia a los estudiantes acreditar competencias que no tienen por el bien de la sociedad, solicitamos que no se promocionen a los alumnos que no alcanzaron los contenidos mínimos establecidos en el Diseño Curricular para cada año, que no se descuide la calidad educativa y que lo expresado por estar circular no se convierta en una promoción directa encubierta".

Además recuerdan que en la Ley Nacional de Educación (artículo 127) se define como "deberes de los alumnos y alumnas estudiar y esforzarse por conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades y posibilidades".

Tener en cuenta en mecanismo de calificación que propone el Ministerio de Educación santafesino, aseguran desde Docentes por la Educación, profundizará "las desigualdades sociales porque siendo que ya hay una gran cantidad de estudiantes que egresan del nivel secundario siendo analfabetos funcionales, esta forma de evaluación acentuará el problema y sus consecuencias se verán en pocos años". Y advierten que "los hijos de las familias económicamente menos favorecidas pierden, de esta manera, la única oportunidad que tienen de aprender".

BURBUJAS

"No tiene sentido sostener el sistema de burbujas en cuatro escuelas secundarias de Rafaela cuando se puede ir a la cancha, al boliche, cuando desde la política se realizan convocatorias masivas. Lo único que hacen es perjudicar a nuestros hijos e hijas que una semana van a la escuela y la otra se quedan en casa", declaró una madre a este Diario tras la publicación del último martes en la que se alertaba sobre la falta de presencialidad plena.

Los establecimientos que mantienen parcialmente el sistema de burbujas son las secundarias N ° 428 "Luisa Raimondi de Barreiro", N ° 460 "Guillermo Lehmann", N ° 204 "Domingo de Oro "y N ° 429" Mario Vecchioli " sin que haya explicaciones ni desde la Regional de Educación ni desde la cartera educativa provincial.

