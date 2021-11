El enorme mea culpa de Wanda Nara sobre la China Suárez: “Mi enojó partió de una mirada machista”

La “entrevista más esperada del año” al fin tuvo lugar. Susana Giménez entrevistó a Wanda Nara y la blonda no se guardó nada a la hora de hablar sobre el Wandagate y todos los detalles relacionados al affaire entre su pareja y La China Suárez.

En un ida y vuelta simple, pero con el agregado que siempre aportan las dos, sus casi 60 minutos de charla pusieron a Telefé en la cima del rating. Entre otras cosas, por las picantes declaraciones que lanzó Wanda.

Wanda Nara dialogó en exclusiva con Susana Giménez y detalló cómo se originó el escándalo con Mauro Icardi tras conocerse su infidelidad con la China Suárez en París. “Jamás habíamos tenido ningún tipo de problema. Cuando pasó esto me calenté y puse ese mensaje en Instagram. Saqué el primer pasaje que había y me fui a mi casa en Italia”, relató la blonda.

“Nunca tuvimos problemas de este tipo, te lo puedo jurar por mis cinco hijos. Cuando vi el mensaje, agarré mis cinco hijos y en el primer avión me fui a Italia. Y él se vino en el avión atrás mío”, sentenció.

Asimismo, Wanda habló que antes del escandalo ella mantenía una “buena” relación con La China Suárez e incluso admitió que su enojo “partió de una mirada machista, de echarle la culpa a la mujer”. “Después tomé distancia, y admiro que una mujer pueda ser libre. Yo soy una mujer chapada a la antigua: para mí un mensajito es divorcio”, reconoció, y se imaginó en la situación opuesta.

No obstante, cuando Susana intentó acercarla con el termino de “amigas”, ella la frenó. “No era amiga, tenía buena relación, cordial”, añadió, tajante, mientras ella agregaba después que sí hubiese sido un caso opuesto, ella no hubiese escrito esos mensajes. También afirmó que no le gustó enterarse desde “el otro lado”.