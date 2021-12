Vicky Xipolitakis consiguió un revés judicial para Javier Naselli en la causa por violencia de género

Javier Naselli regresó en las últimas horas a la Argentina para pasar las fiestas junto a su hijo Salvador Uriel. Apenas aterrizó, el empresario sufrió un revés judicial en la causa por violencia de género, lesiones leves y despojo que le inició Vicky Xipolitakis. Una nueva resolución determinó que vaya a juicio oral.

La noticia fue uno de los temas que se tocaron en A la Tarde (América), donde el equipo liderado por Karina Mazzocco aportó varios detalles. “Está muy asustado por lo siguiente... es lo que se conoce como ‘banquero de primer piso’. Primero se vendió como banquero, pero en realidad no lo es”, reveló Augusto Tartúfoli. Y agregó: “Él quería subir con una trophy wife (esposa trofeo) y no lo logró”.

En abril, por esta misma causa, Xipolitakis había mostrado su indignación porque un fallo condenaba a su ex a realizar solamente una probation. “Le sale más caro una multa de tránsito”, lamentó la mediática en Flor de Equipo (Telefe). Finalmente, luego de cambiar de abogados por sexta vez, ella consiguió que esa determinación se revierta.

Si bien los representantes legales de Naselli apelaron la determinación del juicio oral, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas remarcaron que su recurso no estaba bien fundamentado.

Javier Naselli regresó a la Argentina para iniciar un proceso de revinculación con su hijo Salvador Uriel

Después de que trascendiera que Javier Naselli estaba en la Argentina, Carlos Monti expuso los motivos de su regreso. “Está en el proceso de re vinculación con Salvador Uriel. Lo está visitando en la casa de los papás de Vicky en Lanús acompañado por un asistente social”, informó al aire de Nosotros a la Mañana (eltrece).



Luego, el periodista describió la situación económica que atraviesan Vicky Xipolitakis y su hijo en estos momentos. “Los 100 mil pesos que Naselli le pasa por mes no le alcanzan. A tal punto que todavía no logró alquilar un nuevo departamento. Está viviendo con sus papás”, concluyó.

La exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) todavía no llegó a un arreglo con su exmarido, que es el responsable de costear los gastos de vivienda de “La Griega” y el nene que tienen en común.

Vicky Xipolitakis tuvo que abandonar el departamento que alquilaba en Barrio Norte

A fines de septiembre, Vicky Xipolitakis se enfrentó a una dura situación: el vencimiento de su del contrato del alquiler del departamento de Barrio Norte donde vivía con su hijo, ya que el propietario no estaba dispuesto a renovar el acuerdo porque la famosa acumula una deuda millonaria.

En agosto, el dueño de la lujosa propiedad la había intimado por la falta de pago. “Quiero irme del departamento. No es lindo que todos los días me llamen para reclamar. ¿Por qué no le preguntan al padre que dejó todo tirado?”, aseguró ella ofendida.

Fuente: TN