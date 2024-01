La emotiva reflexión de Euge Quevedo tras cumplir 2 años con LBC

A fines de 2021 La Banda de Carlitos apostó por la incorporación de una nueva artista: Eugenia Quevedo. Desde aquel entonces pasaron dos años y desde su llegada al grupo, La Muela conquistó miles de corazones y logró recorrer distintos escenarios a lo largo y ancho de todo el país. En diálogo con El Doce la artista reflexionó sobre su etapa junto LBC.



“Al margen de festejar, son dos años de crecimiento absoluto, yo digo que si bien arrancamos al principio con una incertidumbre, la gente nos acompañó y le damos gracias a ellos por todo. Por pagar una entrada, por seguirnos a cualquier lugar y disfrutar del show también. Eso nos ayudó a crecer un montón gracias a Dios, así que estamos re contentos, porque en estos dos años se lograron cosas muy lindas y muy grosas”, dijo Euge.

Kesito Pavón, cuartetero de vasta trayectoria y quien supo ver en su colega un gran potencial, no esquivó a la emoción y le dedicó algunas palabras. “Desde que entró Eugenia, La Banda de Carlitos y yo principalmente me dediqué más a disfrutar. La verdad que es una Muela, no actúa en nada, es así auténticamente”, agregó el cantante.

El cariño de su gente y un festejo soñado

Poco a poco y alegrando a sus seguidores baile tras baile, Eugenia se ganó el cariño del pueblo bailarín. Este sábado la Sociedad Belgrano fue testigo del gran festejo por el segundo aniversario de la artista. Los fanáticos vivieron un verdadero bailazo, hubo una gran torta en su honor y La Muela aprovechó su momento en el escenario para agradecer a su gente.

“No tengo palabras realmente de agradecimiento. Simplemente gracias a todos los Lbceros por hacerme la persona más feliz en estos dos años. Muchas gracias”, dijo emocionada. Además en su cuenta personal de Instagram compartió un posteo y sumó una reflexión un poco más extensa.

“Ya son dos años en esta hermosa banda. Gracias a La Banda de Carlitos por cambiarme la vida y dejarme ser, pude encontrarme y hacer de mí una mejor versión. Aún me falta mucho por aprender pero ustedes hicieron que todo sea más divertido y feliz. Esta banda tiene descontrol del bueno. Gracias Keso por defender a este yo que quiso dejarlo todo. Se dijeron muchas cosas en estos dos años, y acá estamos, más enfocados que antes. Gracias Lbceros por confiar y aceptarme con errores y aciertos. ¡Se viene un año increíble si Dios quiere! Mi Jesús sos el centro de cada paso. Gracias, gracias, gracias”, concluyó.

Fuente: El Doce