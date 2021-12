La diputada que dejó Juntos para saltar al Frente de Todos apuntó contra Cristian Ritondo por “comentarios misóginos”

Natalia Sánchez Jáuregui, es una diputada por la provincia de Buenos Aires que forma parte del partido FE creado por Gerónimo «Momo» Venegas. En la última semana fue blanco de críticas y repudios porque dejó de estar en las filas de Juntos por el Cambio para alistarse entre los legisladores del Frente de Todos. Esta mañana, rompió el silencio y apuntó contra varios dirigentes de Juntos, entre ellos el diputado Cristian Ritondo.

La diputada sostuvo que se trata de una decisión que se tomó en el 2019 y que no es personal sino que todo el espacio político del que forma parte se pasó. “Yo no abandono el partido FE, en la elección anterior las autoridades firmaron el frente electoral. Es parte de un proceso que se dio naturalmente”, reveló. Luego contó en AM 710 todos los ataques que recibió con amenazas de muerte incluidas.

“He pasado unos días de muchos ataques, con una violencia tremenda que me ha dejado profundamente asombrada”, señaló y remarcó que le han dicho “frases como ‘ojalá que te agarre cáncer’”. También recibió amenazas de muerte, el posteo de las fotos de sus hijos en redes y le han deseado “el mal” a su familia. Sin embargo, la diputada asegura que todo eso no la “van a amedrentar”.

El diputado de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, fue uno de los dirigentes que expuso su enojo por el accionar de Sánchez Jáuregui y la diputada denunció públicamente: “Cristian Ritondo me ha atacado con comentarios misóginos”. Luego, retomó el guante y atacó: “Me parece que él traiciona a los valores del peronismo ya que él dice ser peronista. Debería mirarse él”.

“Apuntó contra mi persona y dijo frases mucho más violentas”, resumió sobre los dichos de Ritondo. También nombró a la presidenta del PRO, “Patricia Bullrich ayer me dedicó media hora de un programa sin siquiera preguntar qué fue lo que pasó, le diría si están hablando de los jubilados”, señaló. Y remató: “Si no recuerdan cuando ajustaron a los jubilados. Juntos por el Cambio tiene poca memoria”.

Con información de www.elintransigente.com