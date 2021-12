A lo Cristina Kirchner: Patricia Bullrich posó junto a artistas y deportistas ligados al PRO

La titular del PRO y ex ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, no se quiso quedar atrás de Cristina Kirchner y posó este jueves junto a artistas y deportistas ligados al partido amarillo. Fue en el marco de un encuentro desarrollado en la sede partidaria ubicada en la Capital Federal. Resultó imposible no comparar esta situación con la que trascendió el miércoles, luego de que la vicepresidenta se reuniera con artistas y periodistas afines a ella.

En un comunicado oficial del área de Prensa de Bullrich, se anticipó esta mañana que la presidenta del PRO iba a encabezar esta reunión con el bailarín y coreógrafo Maximiliano Guerra. Además de ellos, también estuvieron dirigentes que responden a la exdiputada. Todo tuvo lugar en Balcarce 412, donde el partido fundado por Mauricio Macri tiene su base central.

Entre los presentes, se destacó el histórico futbolista Daniel Bertoni, Myriam Barroso, Juan José Sebrelli, Marcelo Gioffre, Julio Monter, Patricia Pérez, Daniel Barberis y Gustavo Gavazza. También estuvieron Gerardo Milman, Sabrina Ajmechet, Juan Acosta, Alfredo Casero, Ariel Suarez, ‘Coco’ Oderigo, Facundo Landivar, Guillermo Yanco, Ignacio Asurmendi, Pablo Alarcón, Alejandra Peña.

Bullrich hizo pública la reunión a través de stories de su cuenta oficial de Instagram, en donde muestra algunos de los temas que hablaron. Asimismo, en un comunicado se afirma que los presentes manifestaron ser “un grupo de argentinos, preocupados por la realidad que se vive hoy en el país, frente a un Gobierno sin reacción y capacidad de dirigir nuestro futuro”.

En esta línea, sostuvieron que la Argentina “necesita líderes responsables que trabajen para fortalecer la democracia y la libertad en cada rincón de nuestro país, en cada uno de nuestros ámbitos de pertenecía”. Para ello, “es necesario trabajar respetando valores, reconociendo que el mérito es una línea rectora para lograr una Argentina próspera y productiva”.

También abogaron por una “Argentina con cultura, educación y trabajo; una Argentina inclusiva, en donde cada uno de nuestros compatriotas sienta que es parte importante de nuestro país, una Argentina que nos contenga y nos abrace; una Argentina que no deje a nadie atrás y que avance”, culmina el escrito.

Con información de www.elintransigente.com