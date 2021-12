«Que se vayan»: la exigencia del ala dura del Frente de Todos a Cristina Kirchner y Alberto Fernández por la reforma judicial

El juez de Capital Federal, Juan María Ramos Padilla, salió al cruce del presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con un fuerte reproche por tardar con la reforma judicial. En declaraciones radiales sostuvo que en diciembre de 2019 prometieron cosas que aún no se cumplieron y afirmó que “el pueblo tiene que reaccionar”.

“La Justicia argentina empezó a funcionar desde antes, siempre fue defensora de los privilegios”, señaló este lunes en AM 1030. Luego, remarcó que cada vez ha empeorado más y ha pasado todos los límites. “Rosati se vota a sí mismo como presidente del Consejo de la Magistratura, es una grosería, antes se votaban entre sí y ahora se pone en un cargo”, lanzó sin filtro.

Luego apuntó contra la cúpula del Frente de Todos y señaló que en diciembre de2019 comenzaron “con un discurso e hicieron una pomposa comisión para hacer reformas y después no pasó absolutamente nada”. El reclamo se basa en la tardanza en la reforma judicial. “Se colocó una ministra (Marcela Losardo) que nunca habló de tema, después se puso un ministro (Martín Soria) que enfrentó la situación”.

En su descargo, Ramos Padilla afirmó que quisiera ver “al Presidente Alberto Fernández en cadena nacional con la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados exigiéndole a la Corte que se vayan”. Para el juez, los mandatarios “están todo el día criticando fallos y sabiendo todo lo que pasa, sin embargo dicen ‘no puedo’”.

“El poder soberano es el del pueblo y si los representantes del pueblo no son capaces de enfrentar a estos atorrantes que han copado mafiosamente la corte del Poder Judicial, el pueblo argentino tiene que reaccionar”, siguió molesto. Luego, indicó que “Alberto no da respuestas con esto de la autodepuración, esto de que no se puede, no dan los números… Por lo menos hay que intentarlo y no quedarse describiendo la realidad”.

