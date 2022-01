Las autoridades, en la mira de Alec Baldwin por el asesinato en el rodaje de Rust: no entregó una prueba clave

Las investigaciones sobre el accidente que provocó la muerte de Halyna Hutchins todavía se mantienen y no parece que vayan a resolverse en breve. A través de un nuevo reporte de la policía del condado de Santa Fe, se ha informado que Alec Baldwin no ha entregado su teléfono celular a las autoridades y por lo tanto no ha estado cooperando de manera regular en el caso.

El 21 de octubre del año pasado tuvo lugar un incidente terrible en el set de grabación de Rust, ubicado en el rancho Bonanza Creek en Nuevo México. Alec Baldwin ensayaba una escena de tiro apuntado directamente a la cámara mientras Halyna Hutchins y Joel Souza se encargaban de tomar el ángulo correcto.

El actor disparó el arma, sin saber que estaba cargado con balas reales, e hirió en el pecho a Halyna, mientras que a Joel le rozó el hombro. La directora de fotografía fue declarada muerta poco después y todo Hollywood se escandalizó.

Ya han pasado dos meses y medio desde el accidente y las investigaciones sobre el culpable tras la muerte de Hutchins sigue en debate. Algunos señalan a Alec Baldwin de homicidio culposo, sin embargo, otros están de acuerdo en que los responsables son aquellos que estaban encargados del mantenimiento a las armas.

Ahora, el reciente informe de la policía de Santa Fe sostiene que Baldwin recibió una orden para entregar su teléfono a las autoridades, sin embargo, este 13 de enero se confirmó que el actor de 63 años no ha acatado lo que establecieron las autoridades y no ha entregado su celular.

Otros detalles importantes del reporte indican que la orden se emitió el 16 de diciembre del 2021 y que el 20 del mismo mes el abogado de Baldwin ya estaba al tanto de ella. Por su parte, el actor aseguró el pasado 8 de enero que ha estado trabajando junto a la policía de manera ardua y cooperando la investigación.

Fuente: la100.cienradios.com