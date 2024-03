La picante frase de Edith Hermida sobre su vínculo con Santiago del Moro

Edith Hermida se sumó al "Club del Moro" de Santiago del Moro en (La 100), y la propuesta no le pudo llegar en mejor momento porque había dejado su trabajo en radio Disney. Hace unas semanas se armó polémica pues se rumoreó que Eliana Guercio se habría ido de la radio por una pelea con Edith. Sin embargo, la periodista se encargó de desmentir tal situación.

Ahora en Socios del Espectáculo fueron a consultarle a Edith qué tal se lleva con el conductor. "¿Qué tal del Moro?", preguntó Adrián Pallares, y Rodrigo Lussich remató, ¿estás caliente con Del Moro? : "Es copado. No, no estoy caliente", aclaró Hermida.



Santiago del Moro y su equipo

"Todas las mujeres se enamoran de Del Moro, algo tiene ese pibe, de verdad", explicó Pallares. A lo que Edith argumentó: "Tiene como una cosa, siempre está perfumado. Siempre está despierto".



"Él no te dice siempre que sí. Pero le gusta las cuentas claras y es simple", acotó Hermida y luego aclaró cuál es su lugar en el programa: "Yo estoy muy bajo perfil ahí".

Es que la periodista ingresó hace solo unos meses en un equipo que ya está conformado hace tiempo, y se está haciendo su lugar.

Fuente: El Destape