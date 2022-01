Lagna quiere vacunar de "prepo" a todos los policías en Santa Fe

El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Jorge Lagna, habló sobre el pedido de esquema completo de vacunación contra el covid-19 a todos los integrantes de su cartera. Confirmó que hay entre 800 y 900 policías que no se vacunaron en un universo de 23.000 y dijo: "Si me apurás, yo te diría que la vacunación tiene que ser obligatoria”. El funcionario aseguró que la cifra de no vacunados no tiene mucha afectación, ya que no es alta. Sin embargo, indicó que no tiene sentido exigirle a la población el pase sanitario y no a la policía.



En la inauguración de un nuevo destacamento policial en la ciudad de Rosario, el ministro dijo que tuvieron que tomar "una medida que hizo ruido" pero la valoró como positiva y lógica. "Yo tengo que velar por la salud pública", destacó.

Lagna aseguró que la decisión de no vacunarse es personal, pero que los integrantes de la fuerza que no lo hagan "no van a tener algunos beneficios" y explicó que "no se puede exponer a la policía y a la gente que actúa con la policía porque una persona no se quiere vacunar". Además, indicó que quienes no completen sus esquemas de vacunación, van a tener que hacer trabajo administrativo y teletrabajo.

El funcionario expresó que espera que cuando muchos de los policías no vacunados noten que pierden beneficios, revean su situación. En ese sentido, señaló que la decisión tuvo "efectos positivos".

Tareas administrativas en la Policía

El ministro fue claro y aseguró que quienes no se vacunen serán sacados de la calle y serán reasignados a tareas administrativas o teletrabajo. "La seguridad preventiva es una parte de la Policía, que tiene mucho papeleo detrás", precisó.

En esa línea, recordó y reafirmó su objetivo de sacar los policías de las oficinas y tener más oficiales en las calles. "Nosotros teníamos una policía muy administrativa, mi idea es mandarla a la calle lo antes posible", recordó.

Por último, informó que actualmente hay 1.000 afectados por el covid, los aislamientos y las licencias de vacaciones.

Fuente: Aire de Santa Fe