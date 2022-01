Ahora es tarde, sigan brindando

Era lógico que iban a llegar los momentos de preocupación, no había que ser muy inteligentes, solo había que tener un poco de sentido común y no darle primacía a lo personal sobre el interés común.

Estamos pagando las consecuencias de haber permitido el que "se contagien todos" de fin de año. Castellano pensó en lo económico y en las amistades personales y no en la gente.

Nos cansamos de advertirlo y parecíamos estúpidos predicadores fuera de contexto.

Tampoco la oposición hizo algo, se lavó olímpicamente las manos y no le importó más que quedar bien y pensar en su caudal electoral. Están cortados por la misma tijera.

Ahora a desde todos los sectores expresan preocupación, los contagios se incrementan en números inimaginables y las camas del hospital empiezan a ser una preocupación concreta.

Nunca pedimos restricciones, siempre que se legisle y no se permita el "vale todo". Sabíamos que en estas latitudes el "que se contagien todos", no era la solución y las consecuencias no tardarían en llegar.

Ayer las autoridades sanitarias de la ciudad realizaron una nueva conferencia de prensa, donde explicaron la situación epidemiológica local, y que dijeron, lo esperado: “En la última semana se ha visto un aumento de internaciones positivos Covid-19”, indicó el director del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, Emilio Scarinci. Además, expresaron que el porcentaje de positividad de los hisopados es del 76%, mientras que desde esta semana se han suspendido las cirugías programadas en el Hospital "Jaime Ferré".

¿Qué pensaba Castellano?, que Rafaela se iba a salvar por que el virus tiene un amor especial por la ciudad..

“Otro tema que nos preocupa es la ocupación de camas de pacientes Covid-19, más la ocupación de camas con pacientes no Covid-19 en el Hospital “Doctor Jaime Ferré”, manifestaron ayer las autoridades municipales.

Son unos verdaderos irresponsables que seguramente sabían las consecuencias que se venían pero no quisieron verlas. Son los responsables de muchas cosas que están pasando y pasarán.

Prefirieron permitir los grandes eventos,nunca tuvieron una política sanitaria, tenían intereses en juego y ahora ya es tarde.

Nuevamente tenemos con tristeza decir que teníamos razón, vimos lo que ellos tenían que ver y para lo que les pagan, no había que ser muy inteligente para ello, solo no tener intereses personales en juego y actuar con la austeridad que el cargo amerita.